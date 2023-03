6 Dinge von Diablo 4, die erst zum Release ins Spiel kommen

Diablo 4 startet bald mit seiner offenen Beta, doch nicht jeder Inhalt aus dem Hack&Slay ist zum Zocken bereit. Wir zeigen euch deshalb 6 Dinge, die ihr erst zum Release auskosten könnt.

Wann startet die offene Beta? Die offene Beta von Diablo 4 startet am Freitag, dem 24. März, um 17:00 Uhr und geht bis zum Montag, dem 27. März, um 21:00 Uhr. Während Spieler der geschlossenen Beta nur mit drei Klassen zocken konnten, werden in der offenen Beta, alle verfügbaren Klassen zum Testen offen stehen.

Die Beta jedoch zeigt euch nicht jeden Aspekt von Diablo 4 und so zeigen wir euch deshalb 6 Dinge, die ihr erst zum vollen Release ausprobieren könnt.

Pferde und das Reiten

Pferde und das Reiten werden in Diablo 4 eine große Rolle spielen, denn die Map des Hack&Slays kann ohne Unterbrechung erkundet werden. Damit ihr also eure Füße nicht kaputttretet, sollen euch persönliche Pferde dabei helfen, das Umland schneller zu erkunden. Diese sind jedoch leider in der Beta gesperrt. Ihr müsst also noch eure Füße und Beine in die Hand nehmen.

Sanktuario und weitere Gebiete

Diablo 4 wird euch eine riesige und offene Welt zum Erkunden bieten. Verschiedene Ebenen mit großen Dungeons und neuen Items, die gesammelt werden können. In der Beta jedoch könnt ihr nur ein Gebiet von insgesamt fünf Reichen erkunden. Ihr werdet jedoch auch in der Beta merken, dass Sanktuario riesig ist.

PvP

Das PvP soll in Diablo 4 nicht im Mittelpunkt stehen und so ist dieses auch nicht in der Beta vorhanden. Um euch gegen andere Spieler messen zu können, müsst ihr auf die Felder des Hasses gehen. Nur in diesen besonderen Gebieten könnt ihr andere Spieler attackieren, um so besonderen Loot zu ergattern.

Paragon

Das Paragon-Board verspricht Komplexität für Diablo 4.

Diablo 4 bietet ein komplexeres Paragon-System, was so ähnlich ist wie das Fertigkeitssystem von Path of Exile. Paragon kann man erst ab Level 50 freischalten, doch die Beta bremst euren Helden ab 25 ab. Große und vorallem komplexe Builds sind somit erst zum Release möglich. Wir haben euch trotzdem 5 Builds zusammengebaut, die ihr in der Beta verwenden könnt.

Item Shop und Battle Pass

Der Shop mit seinen Skins

Das bislang umstrittenste Thema in Diablo 4 ist der Shop und der Battle Pass. Dieser ist in der Beta nicht vorhanden, soll jedoch die Spieler zum Release laut Blizzard nur mit kosmetischen Items belohnen. Die Monetarisierung, wie sie Diablo Immortal hatte, wird es nicht geben.

Endgame und weitere Schwierigkeiten

Diablo 4 soll 4 Schwierigkeitsgrade bieten, die ihr auf euren Reisen je nach Lust und Laune durchrotieren könnt, vorausgesetzt, ihr erfüllt die notwendigen Bedingungen. Zusätzlich sind gewisse Endgame-Inhalte, wie die Albtraum-Dungeons, an diesen Schwierigkeiten gebunden.

In der Beta könnt ihr jedoch nur die ersten beiden Schwierigkeitsgrade ausprobieren und auch das Endgame von Diablo 4 bleibt unberührt. Ihr würdet sowieso untergehen, da ihr nur bis Level 25 aufsteigen könnt.

Das waren alle Inhalte, die ihr erst so richtig im vollen Release ausprobieren und auf Herz und Nieren prüfen könnt. Fallen euch vielleicht noch einige Dinge ein, die wir nicht aufgelistet haben? Lasst uns gerne einen Kommentar da und nennt uns gerne ein Feature, worauf ihr euch am meisten freut beim Release.

Diablo 4 Beta: Performance und Spielspaß sitzen, aber wichtige Fragen bleiben offen – Das Fazit der MeinMMO-Redaktion