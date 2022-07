Blizzard-CEO erklärt, warum die Monetarisierung in Diablo Immortal eigentlich super ist

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

In einer Follow-up-Email gab ein Blizzard-Sprecher an, die überwältigende Mehrheit der Spieler gebe gar kein Geld aus. Statistiken gab es dazu allerdings nicht.

Zwar gibt es für Gelegenheitsspieler auch einiges an kostenlosen Inhalten, wer es jedoch zu etwas bringen möchte, der muss meist tief in die Taschen greifen. Einen einzigen legendären Edelstein auf Rang 10 zu bringen, kostet bereits 1.000 €, mit Loot-Pech auch deutlich mehr. Ein kompletter Charakter kann rein rechnerisch über 500.000 € kosten .

Mike Ybarra will doch nur das Beste für seine Spieler: Über Mikrotransaktionen in Spielen wird heftig gestritten. Für viele hat die Monetarisierung mit Diablo Immortal jedoch ganz neue Höhen erreicht.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Über die Mikrotransaktionen in Blizzards Cross-Platform Mobile-MMORPG Diablo Immortal wurde seit Release im Juni 2022 schon viel gestritten. In einem Interview mit der Los Angeles Times rechtfertigte sich CEO Mike Ybarra und behauptet, 99,5 % des Spiels seien eigentlich kostenlos.

Insert

You are going to send email to