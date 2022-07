Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Legendäre Gegenstände lohnen sich überhaupt nicht, da ihr diese besser einfach farmen könnt. Das funktioniert über den Grind in Dungeons, Rifts oder in der offenen Welt. Das Gleiche gilt für Zauber und Crafting-Materialien.

Diese Gegenstände sind am wichtigsten, um euren Grind aufrecht zu erhalten. Ihr braucht sie stets, um bessere Beute aus Ältestenportalen zu holen und etwa eure legendären Edelsteine zu verbessern. So verbessert ihr eure Kampfwertung und eure Resonanz , die wichtigsten Faktoren zum Stärkerwerden.

Warum ist die Währung so wichtig? Der Händler verkauft euch teilweise Gegenstände, die ihr als Free2Play-Spieler sonst nur in begrenzter Menge bekommen könnt, als auch solche, die eigentlich unter die Loot-Grenzen fallen:

