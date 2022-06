Diablo Immortal: So erschafft ihr einen perfekten Zauber und könnt nebenbei Platin verdienen

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Stellt sie also in den Markt ein, setzt einen Preis fest und wartet bis ein Käufer voller Platin euren Stein erwirbt. Vergleicht die Preise für Fertigkeits-Steine vorher auf eurem Server. Je mehr Fertigkeiten einer bestimmten Klasse auf dem Zauber vereint sind, desto wertvoller ist das Teil.

So könnt ihr gezielt versuchen, die Boni auf eure Ausrüstung zu sockeln, nach denen ihr für eure Klasse her seid.

In Diablo Immortal wird aber nicht direkt erklärt, wie man effektiv gute Zauber herbekommt, sie verbessert und sogar daraus noch Platin gewinnen kann . Deshalb zeigen wir euch alles Wichtige dazu, was ihr wissen müsst.

Was sind Zauber? Zauber sind in Diablo Immortal ein Ausrüstungsgegenstand, den man im Inventar über seinem Brustschutz ausrüsten kann. Sie verstärken die Fähigkeiten eurer Klasse prozentual und bringen euch einen Bonus auf ihren Schaden.

In Diablo Immortal existieren Zauber, die ihr ausrüsten und so euren Helden stärken könnt. Wir zeigen euch, wie ihr einen perfekten Zauber erschaffen und dabei noch Platin verdienen könnt.

Insert

You are going to send email to