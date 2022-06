Diablo Immortal: Was ist Resonanz?

In Diablo Immortal gibt es viele Bezeichnungen für Attribute und Effekte, doch eine stößt bei vielen auf ein Fragezeichen. Wir zeigen euch deshalb, was Resonanz ist, wie ihr sie bekommt und vor allem, wie ihr sie erhöhen könnt.

Was ist Resonanz? Oben in eurem Inventar findet ihr den Wert „Resonanz“. Die gelb leuchtende Kugel über eurem Kopfschutz zeigt euch eure gesamte ausgerüstete Menge an.

Der rote Kreis markiert das Resonanz-Symbol in eurem Inventar

Desto höher eure Resonanz, desto besser werden eure Grundattribute der Ausrüstung gestärkt. Folgende Attribute profitieren von höherer Resonanz:

Leben – Eure Lebenspunkte

Schaden – Euren Schaden pro Attacke

Hohe Resonanz steigert also eure Lebenspunkte, aber auch euren Schaden, den ihr auf Gegner bewirkt.

Alles Wichtige zur Resonanz – Fundort und effektive Erhöhung

Wie bekomme ich Resonanz? Um Resonanz zu bekommen, müsst ihr Legendäre Edelsteine in eure Ausrüstung sockeln. Nur so könnt ihr die Grundattribute eurer ausgewählten Rüstung erhöhen. Wenn ihr eure Legendären Edelsteine entfernt, verliert ihr die Punkte eurer Resonanz.

Wir haben euch dazu einen Guide verfasst, in dem wir euch zeigen, wie ihr auch kostenlos an legendäre Edelsteine rankommt.

Wie kann ich meine Resonanz erhöhen? Um eure Resonanz zu erhöhen, müsst ihr entweder bessere Edelsteine sockeln oder könnt eure vorhandenen beim Juwelierschmied aufwerten. Um eure Edelsteine aufzuwerten, benötigt ihr entweder dieselbe Sorte an Edelstein oder Edelsteinmacht.

Bei der roten Markierung erkennt ihr, wie eure Resonanz beim Aufwerten gesteigert wird

Ist Resonanz wichtig? Solltet ihr in Diablo Immortal tiefer ins Endgame gelangen und möchtet mehr Schaden austeilen, aber auch mehr Lebenspunkte besitzen wollen, ist Resonanz ein wichtiger Wert, den ihr im Auge behalten solltet.

Mehr Infos zu den Legendären Edelsteinen findet ihr bei uns im Video:

Beachtet dabei, dass ihr Legendäre Edelsteine selbst herstellen könnt. Das braucht seltene Runen, die ihr über die Ältestenportale mit Emblemen bekommt.

Für die höchsten Resonanzwerte muss man jedoch tief in die Tasche greifen und Geld ausgeben. Maximiert ihr eure Resonanzwerte, erkennt man das sogar optisch an euren Charakteren. Ihr erhaltet dann kleine leuchtende Flügel, die immer größer werden, je höher euer Wert ist.