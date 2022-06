Diablo Immortal: Legendäre Edelsteine farmen und herstellen – So geht’s kostenlos

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Aufwertungen lohnen sich also immer, denn ihr könnt den Stein einfach später zum Aufwerten anderer Edelsteine nutzen. Die eingesetzte Edelsteinmacht skaliert ebenfalls linear, bleibt also vollständig erhalten. Edelsteine mit potentiell 5 Sternen sind in der Regel für Builds auch ohne ihre vollständige Macht notwendig oder nützlich.

Die berüchtigten „5* Gems“ haben nämlich die Chance, auch mit weniger Sternen zu droppen oder hergestellt zu werden. Falls ihr im Chat also irgendwann etwas von einem „2/5 Star“ lest, dann wisst ihr, dass ein Edelstein mit potentiell 5 möglichen, aber nur 2 tatsächlichen Sternen gemeint ist.

Andere Edelsteine haben in den Sternen oder ausgegraute, leere Sterne nach den ausgefüllten Stern, um anzuzeigen, dass sie nicht am Maximum sind.

Auch, wenn in der Community oft kritisiert wird, dass nur legendäre Embleme wirklich einen Vorteil gewähren, sind seltene Embleme nicht absolut nutzlos. Ihr bekommt neben der Chance auf einen Edelstein zudem garantiert Runen und eine größere Ausbeute an Erlöschenden Funken.

Solltet ihr Teil der Unsterblichen sein, könnt ihr euch ein weiteres legendäres Emblem jeden Monat beim Hilt-Händler kaufen. Wird euer Clan Unsterblich, solltet ihr also sofort zum Händler pilgern. Mehr zu den Fraktionen findet ihr in unserem Guide zu den Schatten und Unsterblichen .

