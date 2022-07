Diablo Immortal: Patch Notes zm 1. Content-Update – Neue Inhalte & Änderungen

Heute, am 7. Juli, erschien endlich das 1. Update für Diablo Immortal. Nach über einem Monat gibt es neue Inhalte im Spiel. MeinMMO verrät euch, was alles im neusten Patch steckt.

Wann kommt das Update? Seit 3:00 Uhr Serverzeit am 7. Juli ist das Update aktiv. Ihr könnt also ab sofort die neuen Inhalte testen. Die Wartungsarbeiten zum Patch fanden bereits am Vortag statt.

Wenn ihr gestern bereits gespielt habt, müsst ihr kein weiteres Update herunterladen. Ansonsten beträgt die Download-Größe grob 450 MB, wobei einige Spieler berichten, dass sie das gesamte Spiel erneut herunterladen müssten (rund 12 GB).

Mit dem neuen Raid-Boss Vitaath ist einer der neuen Inhalte bereits vorzeitig spielbar gewesen. Das Update bringt allerdings noch weitere neue Inhalte mit sich.

Im 1. Update stecken etliche Änderungen und Fehlerbehebungen. Einer der größten Kritikpunkte wurde aber nicht bearbeitet: die legendären Edelsteine. Im Video verraten wir euch, wie diese funktionieren und wo ihr sie findet:

Diablo Immortal: Patch Notes zum 1. Update

Das sind die neuen Inhalte: Mit dem Reset um 3:00 Uhr nachts wurde ein neuer Battle Pass aktiviert. Dieser bietet wieder 40 Stufen mit Belohnungen und im Anschluss für jedes weitere Level eine Kiste mit den langsam knapp werdenden Hilt. Zu den Belohnungen zählen unter anderem:

Schrott und magischer Staub

legendäre Ausrüstung

die legendären Edelsteine „Inbrünstiger Fangzahn“ (2 Sterne) und „Seleds Schwächung“ (1 Stern)

seltene und legendäre Embleme

Scoria

Hilt

normale Edelsteine

Zauber

Anwärterschlüssel

Kosmetika

Der Battle Pass bietet wie beim letzten Mal einen kostenlosen und einen aufgewerteten, bezahlten Pfad. Kosmetika wie das neue Blutschwur-Set und die zugehörigen Waffen gibt es für die Aufwertung für 4,99 €. Den Portal-Skin, einen Portrait-Rahmen und 14 Stufen Aufstieg kosten 14,99 €.

Das neue Portal vom ermächtigten Battle Pass des Sammlers Die neue Waffe im ermächtigen Battle Pass (Stufe 1) Das neue Set im ermächtigten Battle Pass (Stufe 40)

Der einzige neue Inhalt neben Vitaath ist ein Wochenend-Event, das vom 15. Juli bis zum 18. Juli um jeweils 3:00 Uhr Serverzeit stattfindet. Der „Hungernde Mond“ ist ein Welt-Event, bei dem ihr Mondsplitter sammeln sollt.

Die Splitter könnt ihr gegen Segen eintauschen. Für 7 Segen erhaltet ihr eine zufällige Belohnung und bei „genügend Segen“ soll der Mond euch seine „Gunst erweisen“. Was genau dahintersteckt, wissen wir noch nicht.

Diese Änderungen gibt es: Zusätzlich zu den neuen Inhalten gibt es einige Anpassungen an bestehendem Content. Unter anderem erhalten Mönche und Zauberer einen Buff. Beide waren auf der Tier-List von Diablo Immortal auf den hinteren Rängen bisher.

Bei Mönchen werden der Schaden von Explodierende Hand erhöht sowie einige Legendarys angepasst, die sich um diesen Zauber drehen. Der Zauberer erhält Verbesserungen bei Arkaner Wind, dem Legendary Syldras Reißzahn und Blitznova.

Gameplay von allen Klassen seht ihr hier im Video:

Außerdem wurden einige Fehler behoben. Eine der wichtigsten Änderungen ist die Anpassung der Spawn-Raten in der Bibliothek von Zoltun Kul und dem Berg Zavain. Beide Orte waren bisher beliebte Farm-Spots, standen aber auch in der Kritik für AFK-Farmer und Bots.

Zudem wurden mehrere kleine Fehler am allgemeinen Gameplay, am Kreislauf des Konflikts, Schlachtfeldern und dem UI behoben. Ihr findet mehr Details in den offiziellen Patch Notes und zu den Hotfixes für die PC-Beta.

Wie geht es weiter? Im Ausblick verraten die Entwickler, dass noch weitere Änderungen anstehen. Welche genau, bleibt noch unter Verschluss. Lediglich eine neue Info gibt es: Das nächste Update erscheint Ende des Monats (Juli) und soll den Klassenwechsel beinhalten:

