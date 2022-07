Diablo Immortal ist heute 2 Stunden offline – Wo sind die Patch Notes?

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Welche Klassen die stärksten sind, lest ihr in unserer Tier-List zu Diablo Immortal . Im Video findet ihr Gameplay zu allen Klassen:

Außerdem stehen technische Verbesserungen an, vor allem am PC-Client des Spiels. Dieser befindet sich aktuell noch in einer Beta. Da jedoch die asiatischen Länder außer China auch den PC-Client bekommen, Vietnam sogar ausschließlich, sollten hier Fehler behoben werden.

Was steckt im Update? Da der Battle Pass genau zum Start der Wartungsarbeiten endet, steht vor allem hier neuer Content an. Bisher gibt es aber noch keine offiziellen Patch Notes.

Im Video findet ihr alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst in 3 Minuten:

Heute, am 6. Juni, sind die Server von Diablo Immortal erstmals offline für Wartungsarbeiten. Spieler warten nach über einem Monat nun heiß auf das erste Update. Lest hier alles zum Patch und den Patch Notes.

