Nach 1 Monat hat Diablo Immortal seinen ersten neuen Inhalt – Aber den kann kaum wer schaffen, sagen Fans

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Laut dieser Liste wäre nicht einmal eine Investition von 33.000 € ausreichend, zumindest nicht auf Paragon 30. Man kann sich also die Anforderungen noch nicht einmal rein mit Geld erkaufen. Man wird Zeit in den Grind investieren müssen. Der Nutzer ZarijoG schätzt:

Das Problem bei ihr ist: Sie richtet sich offenbar nur wenig an reine Casual-Spieler. Denn um sie ordentlich bekämpfen zu können, müsst ihr schon viele Stunden oder einiges an Geld investiert haben.

Was ist das für ein Boss? Vitaath der schauernde Tod ist der zweite Boss im Reliquiar der Hölle. Um sie freizuschalten, müsst ihr lediglich in Westmark mit Rayek sprechen und anschließend mit dem Reliquiar interagieren.

