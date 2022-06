Diablo Immortal hat nur noch „frischen“ Content für 8 Tage – Was kommt danach?

Tencent, die größte Gaming-Firma der Welt, hat ein neues MMORPG vorgestellt. In Code: To Jin Yong geht es actionreich zu.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Das Update soll aber auch „einige Features, Fixes und so weiter“ enthalten, die jedoch noch nicht genauer ausgeführt worden sind. Fletcher teaserte für die Zukunft allerdings neue Story-Inhalte an.

Was steckt im ersten Update? In dem recht kurzen Kommentar auf reddit erklärt Fletcher, dass das erste Update sich vor allem auf den Battle Pass konzentrieren soll. Gehen wir von aktuellen Aktivitäten im Pass aus, wären mögliche Inhalte also etwa:

Der Battle Pass endet bereits am 7. Juli, weswegen viele Fans nun unsicher sind, was denn anstehen soll. Denn noch gibt es keine Patch Notes und kein konkretes Datum für das Update. Fletcher schiebt allerdings zumindest einige Informationen nach.

Der erste Battle Pass von Diablo Immortal endet am 7. Juli, exakt 5 Wochen nach dem Release. Noch immer gibt es aber keine Infos darüber, was direkt danach kommen soll und die Fans werden langsam unruhig.

