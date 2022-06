Blizzards Sündenfall – Wie schlimm ist Diablo Immortal wirklich?

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Deshalb entschied sich die MeinMMO-Redaktion, tiefer in das Thema einzutauchen und zu erklären, wie das eigentlich alles so gekommen ist.

Blizzard nutzt die Kernmechaniken von MMOs aus, um Spielern das Glücksspiel in Diablo Immortal so richtig schmackhaft zu machen.

Diablo Immortal und das Finanzierungsmodell von Blizzards neustem Titel sind viel diskutierte Themen in der Welt des Gamings. Diablo Immortal nutzt dabei MMO-Mechaniken und soziale Systeme aus, um Spielern und Spielerinnen Glücksspiel schmackhaft zu machen. Deshalb sprechen Leya, Maik und Schuhmann in dieser Folge des MeinMMO-Podcasts über den Shop von Diablo Immortal und wie Blizzard damit sogar die Gacha Games von Netmarble toppt.

