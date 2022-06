Twitch-Streamer versenkt über 15.000 € in Diablo Immortal bis er das gewünschte Item bekommt

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was ist eure Meinung zu der Monetarisierung von Diablo Immortal? Habt ihr selbst schon Geld ausgegeben, spielt ihr es Free2Play oder lasst ihr komplett die Finger davon? Schreibt es uns in die Kommentare.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Quin ist der Meinung, dass die Entwickler mehr Zeit in das Konzept und die Umsetzung der Monetarisierung von Diablo Immortal investiert haben, als in das Spiel selbst.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Quin69 hat daher beschlossen, so lange Geld in die 15€-Rifts zu stecken, bis er sein Wunsch-Item erhält. Das kostete dem Streamer über 25.000 Neuseeländische Dollar, was umgerechnet 15.121,57 € sind.

Das sagt Quin69: In einem Selbstversuch hatte Quin69 sich vorgenommen, zu zeigen, was für eine Abzocke Diablo Immortal ist. Als Ziel hat er sich einen 5/5-Sterne-Edelstein gesetzt. Es sind mit die mächtigsten Items im Spiel und entsprechend auch selten.

Der Streamer Quin69 versucht seit Tagen ein 5/5-Sterne-Edelstein in Diablo Immortal zu erhalten. Es ist ihm gelungen, nachdem er über 15.000 € in das Spiel investiert hat.

Insert

You are going to send email to