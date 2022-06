Mitarbeiter von Blizzard betonen: Diablo 4 wird nicht so monetarisiert wie Immortal

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Ein weiterer Kritikpunkt am Shop ist, dass kosmetische Gegenstände nur für einen Charakter freigeschaltet werden . Wer mehrere Charaktere zockt, schaut in die Röhre.

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagen die Mitarbeiter noch? Adam Fletcher, Community Lead für Diablo bei Blizzard, betonte in seinem Tweet nochmal, dass Diablo 4 ein Vollpreis-Titel wird und für PC- und Konsolen-Spieler gemacht wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagen die Mitarbeiter über die Diablo 4? Auch das kommende Diablo 4 wird einen Shop bekommen, in dem ihr für Echtgeld einkaufen könnt. Das war schon seit einigen Jahren klar und wurde zuletzt nochmal mit einer neuen Job-Ausschreibung bestätigt ( via Blizzard ).

Insert

You are going to send email to