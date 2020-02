Blizzard holt neuen Oberaufseher für Diablo 4 und Immortal, einen Closer

Rod Fergusson hat seinen Wechsel zu Blizzard angekündigt. Dort soll er Diablo betreuen. Bekannt wurde Fergusson erst als Chef der Gears-Reihe und später als „Closer“ von BioShock Infinite.

Was ist passiert? Rod Fergusson hat seinen Wechsel zu Blizzard bekannt gegeben. In einem Tweet teilte er mit, dass er das Entwicklerstudio „The Coalition“ (Gears 5) verlassen und zukünftig Diablo betreuen wird.

Nach eigener Aussage wird Fergusson keinen spezifischen Titel von Diablo, sondern anscheinend das gesamte Franchise beaufsichtigen. Zu seinem Arbeitsbereich gehören vor allem die beiden neuen Titel Diablo 4 und Diablo Immortal.

Seinen neuen Posten tritt er offiziell ab März 2020 an.

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ