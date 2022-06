Welche Auswirkungen hat der Erfolg von Diablo Immortal auf Diablo 4 und die Zukunft Blizzards?

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Was für Auswirkungen hat das für PC-Spiele? Wenn wir schauen, wie es NCSoft in den letzten 5 Jahren ergangen ist, sehen wir:

Blizzard hat praktisch keine neuen Spiele entwickelt, nur „Nostalgie-Titel“ wie WoW Classic gebracht, ist zudem von Sexismus-Skandalen gebeutelt und hat viele Kern-Entwickler verloren. An Relevanz wurde man von aufstrebenden Studios wie Epic Games oder Riot Games überholt. Blizzard m usste Stellen abbauen und Niederlassungen schließen. Letztlich wurde die Firma sogar an Microsoft verkauft.

Was ist seitdem passiert? In den 5 Jahren seit 2017 driftet die Entwicklungs-Kurve von NCSoft und Blizzard enorm auseinander:

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Die Entwicklung der größten MMORPG-Firmen in Südkorea (NCSOft) und in den USA (Blizzard) lief bis vor 5 Jahren, bis 2017 relativ parallel.

Wie kam Blizzard auf die Idee? Sie haben nach Südkorea geschaut: In den letzten Jahren ist in den schon etablierten Gaming-Märkten der Welt vor allem Südkorea stark gewachsen. Im Jahr 2018 stieg der Umsatz im Mobile Gaming um 21,1 % und wurde zum „am schnellsten wachsenden Markt der Welt.“

Activision Blizzard will Diablo und Warcraft mehr wie Call of Duty machen

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Insert

You are going to send email to