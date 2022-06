Blizzard schließt Sitz in Deutschland: Lohnt sich einfach nicht mehr

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

War das schon absehbar? Ja. Schon vor einigen Monaten hatte man bekanntgegeben, dass die Niederlassung in verschiedenen Ländern geschlossen werden. Blizzard zieht schon seit einer Weile alle europäischen Geschäfte in London zentral zusammen. Von dort aus wird dann künftig auch das Publishing für den deutschen Markt übernommen.

Für einige deutsche Mitarbeiter von Blizzard war in der vergangenen Woche der letzte Arbeitstag. Die „Activision Blizzard Deutschland GmbH“ in Ismaning bei München wurde Ende Mai aufgelöst. Die tatsächliche Arbeit, also das operative Geschäft, dort wurde bereits am 31. März beendet, doch jetzt ist die Stelle endgültig geschlossen.

