Spieler von Escape from Tarkov wüten, weil die Entwickler den neuen PvE-Modus hinter 250 € verstecken

Escape from Tarkov hat es geschafft, mit einem einzigen Update nahezu die komplette Community zu verärgern. Besonders EOD-Besitzer sind sauer.

Warum sind die von Escape from Tarkov wütend? In Escape from Tarkov (EFT) erschien am 25. April 2024 ein neues Update, das die sogenannte „The Unheard Edition“ ins Spiel brachte. Diese Sonderversion des Spiels kostet 250 Euro.

Mit der Unheard-Edition erhalten Spieler Zugriff auf einen neuen PvE-Koop-Modus. Zudem sind einige Vorteile für den normalen PvPvE-Modus enthalten, die ein Teil der Spielerschaft als P2W erachtet.

Insgesamt ist die Community aus verschiedenen Gründen wirklich stinksauer auf Entwickler Battlestate Games. Zum einen wird der Preis der Edition und dahingehend des PvE-Modus als Problem angesehen. Zum anderen sind einigen Spielern die P2W-Inhalte ein Dorn im Auge.

Zu allem Überfluss fühlen sich dann auch noch die Besitzer der teuren „Edge of Darkness“-Edition von Battlestate Games belogen, weil diese Version des Spiels ursprünglich den Besitz aller kommenden DLCs garantierte.

Was genau ist das Problem bei der „Edge of Darkness“-Edition? Die Unheard-Edition ist nicht in der ehemals kaufbaren „Edge of Darkness“-Edition (EOD) enthalten, die Spieler für knapp 155 Euro erwerben konnten. EOD-Besitzer bekommen lediglich einen Rabatt und müssen „nur“ etwa 100 € für die Unheard-Edition bezahlen.

Die EOD-Version sollte laut Battlestate Games kostenlosen Zugang zu allen „in Zukunft veröffentlichten DLCs (Season Pass)“ gewähren. Nikita Buyanov, der COO von Battlestate Games, schreib außerdem in einem zwei Monate altem Post, der offline-Koop-Modus sei ein „EOD Feature“.

Unklar ist, was für die Entwickler als „DLCs (Season Pass)“ zählt und inwiefern sich das von neuen Inhalten unterscheidet, die mittels neuer Editionen ins Spiel kommen.

Die Inhalte der EOD-Edition von EFT, Quelle: escapefromtarkov.com (26. April 2024, 11:00 Uhr)

Im Endeffekt lässt sich zusammenfassen: Die Besitzer der EoD-Ediotion von Escape from Tarkov fühlen sich von Battlestate Games belogen und haben erwartet, dass sie neue Inhalte wie einen PvE-Modus mit Edge of Darkness kostenlos erhalten.

ngmarr via Reddit: „Der neue PvE-Modus ist ein offensichtlicher DLC und EOD-Besitzer sollten ihn kostenlos erhalten.“

Hambo_LD via X.com: „Ich habe EOD gekauft, um DLC zu bekommen. Was soll das jetzt? Oder entscheiden wir jetzt willkürlich, was DLC ist und was nicht?“

endisnigh-ish via Reddit: „Wir wurden betrogen, Jungs und Mädels…“

Whole-Scholar-6840 via Reddit: „Das ist so eine Scheiße. Ich bin angepisst. Das Einzige, was ich mir so sehr gewünscht habe, ist das PvE. Es wird absolut als DLC gewertet und jeder, der sagt, dass es nicht so ist, lügt.“

AnneMunition über X.com: „Als ich EOD gekauft habe, hieß es ‘kostenloser Zugang zu allen weiteren herunterladbaren Inhalten’ – das ist einer der Gründe, warum ich es gekauft habe, damit ich in Zukunft nicht mehr bezahlen muss. Das ist eine Mogelpackung, und ihr versucht euch, hinter fadenscheiniger Formulierungen zu verstecken. Ich hoffe, niemand kauft das.“

„Kein DLC, sondern ein Feature“

Was sagt Battlestate Games zu den Beschwerden der Spieler? Der leitende Community-Manager von Battlestate Games, Daniel „appl3z0r“ Mavlyuberdinov, hat sich zu der Thematik geäußert.

Auf dem offiziellen Discord-Server von EFT schrieb ein Spieler, EOD-Besitzer sollten den PvE-Modus erhalten. Darauf entgegnete Daniel Mavlyuberdinov: „Es ist kein DLC, sondern ein einzigartiges Feature, der neu hinzugefügten Edition.“

Der leitende Community-Manager von EFT über den Koop-PvE-Modus (via Discord)

Am heutigen 26. April postete dann Nikita Buyanov, der COO von Battlestate Games, auf Reddit, das Studio wolle die Besitzer der EOD-Version „ehren“. Zu dieser Ehrung plane das Entwicklerteam, verschiedene „neue Features“ zur EOD-Version hinzuzufügen.

Zu den neuen Features zählen dann beispielsweise ein erhöhtes Basis-Charisma, ein erhöhtes Basis-PMC-Karma sowie 6 Monate Zugang zum Offline-PvE.

Wir haben bei Battlestate Games ein Statement zu der Thematik angefragt und werden es in dem Artikel ergänzen, sobald es uns vorliegt.

Was genau ist in der neuen Edition enthalten? Mit der Unheard-Edition erhaltet ihr Zugriff auf die Beta von Escape from Tarkov – ja, der Shooter ist immer noch in der Beta und ja, der Zugriff kostet weiterhin viel Geld.

Obendrein ist die Unheard-Edition die einzige Möglichkeit, wie ihr den PvE-Koop-Modus von EFT kaufen und spielen könnt. Dieser Modus soll im Gegensatz zum normalen PvE-Trainings-Modus in EFT einen permanenten Fortschritt haben und nicht von Wipes betroffen sein.

Neben dem neuen PvE-Koop-Modus erhaltet ihr mit dem Kauf der Unheard-Edition folgende Vorteile:

Erhöhte Stash-Größe (10×72)

Erhöhtes Start-Level der Charakterfähigkeiten

Vergrößerte PMC-Taschen

Zusätzliche Ausrüstung und Ressourcen im Stash

Mehr Slots auf dem Flea Market

Erhöhtes Ansehen bei dem Händler Fence

Falls ihr jetzt auf der Suche nach neuen, interessanten Shootern seid, könnt ihr einen Blick in unsere Liste mit vielversprechenden Titeln werfen, die noch dieses Jahr erscheinen sollen: Die 10 aussichtsreichsten Shooter, die 2024 ihren Release haben