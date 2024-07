Selbst knallharte Spieler sind fasziniert von einem Typen mit 14.288 Stunden in Escape from Tarkov

Die Spieler von Escape from Tarkov sind hartgesotten: Immerhin geht es in jedem Match um Leben und Tod. Gnade existiert in ihrer Welt nicht. Aber auf einen Spieler kommen sie jetzt auch nicht klar: Das sei kein Mensch, sondern ein „Tarkinator“ heißt es ehrfürchtig. Denn der Spieler hat bereits 14.288 Stunden im Spiel verbracht.

Das zeichnet Escape from Tarkov aus: Escape from Tarkov ist die Mutter aller „Extraction-Shooter“:

Spieler gehen in einem Gebiet auf die Jagd, bei der sie NPCs töten und Beute einsammeln können, aber auch von anderen Spielern getötet werden können, die dann wiederum die Beute einsacken

Escape from Tarkov gilt als gnadenloser und harter Shooter, bei dem nur die Besten fette Beute machen

Viele Spieler halten sich selbst für so gut, dass jeder, der besser ist, eigentlich cheaten muss – aber dem scheint nicht immer so zu sein

„Er spielt Tarkov als Vollzeit-Job“

Dieser Spieler wird nun diskutiert: Im reddit zu Tarkov wird das Bild eines Spielers mit 14.288 Spielstunden geteilt, der 2.900-mal auf Beutezug ging und 1.444-mal überlebte.

Der Post ist überschrieben mit: „Manchmal denkst du, sie cheaten, aber dann begreifst du: Sie sind einfach der Tarkinator.“

In den Kommentaren wird etwas gelästert:

„Hey, du hast Hauptmann Arbeitslos gefunden!“

„Seine Mami bezahlt ihn dafür, Tarkov zu spielen, damit er nicht die Nachbarskinder erschreckt“

„Seine Stundenzahl zeigt, dass er Tarkov als Vollzeit-Job spielt. Für 6,7 Jahre 40 Stunden die Woche“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Aber es wird auch spekuliert, wer der mysteriöse Spieler sein könnte und ob er sich nicht doch mit Tarkov seinen Lebensunterhalt finanziert:

„Hat sich mal wer überlegt, ob das ein Streamer sein könnte? Viele verheimlichen ihren User-Name. Nach dem, was wir wissen, könnte es auch Lvndmark sein.“

LVNDMARK ist der aktuell größte Streamer zu Escape from Tarkov auf Twitch, mit im Schnitt 5.600 Zuschauern.

Bei Tarkov gibt es zwar einen Item-Reset, aber die Erfahrung bleibt

Bringen so viele Stunden einen Vorteil? Ja, natürlich. Zwar wird in Escape from Tarkov regelmäßig der Fortschritt zurückgesetzt, aber die Spielerfahrung bleibt.

In einem anderen Thread in reddit spricht ein Spieler darüber, dass jeder, der ihn ausschaltet, mindestens 2.000 Stunden im Spiel hat. Der Spieler sagt: Er selbst spiele seit einem Monat und er fragt sich, ob es überhaupt neue Spieler gibt.

Ihm wird gesagt. Zum Ende eines Zyklus sei das immer so. Nur noch die “Schwitzer” spielen. Erst nach einer Rücksetzung des Fortschritts würden auch wieder neue Spieler nachkommen.

Escape from Tarkov leidet wie viele Shooter unter Cheatern – gerade bei Tarkov ist die Frustration, die Schummler auslösen, besonders hoch, weil Spieler bei einem Tod so viel zu verlieren haben. Nach Jahren ist im Shooter nun ein System am Start, das Cheatern das Handwerk legen soll: Escape from Tarkov setzt ein Kopfgeld auf Cheater aus und belohnt das Petzen