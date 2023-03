Hardcore-Shooter bannt 6.700 Cheater, demütigt sie nachträglich: „Gerechtigkeit wurde Genüge getan“

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird.

Doch bei der Allgemeinheit scheint wenig Hoffnung zu herrschen, dass sich das Problem damit tatsächlich in den Griff bekommen lässt. Sie berichten von anhaltenden Begegnungen mit Cheatern, die würden sich ohnehin einfach nur einen neuen Account kaufen, außerdem behaupten einige, dass die Banns nicht immer die Richtigen treffen, sondern auch Unschuldige (via Twitter ).

Was unternehmen die Entwickler? Wie die US-Seite TechCrunch berichtet, hat Tarkov alleine in der vergangenen Woche 6.700 Cheater gebannt. Damit nicht genug. Zudem wurden die Usernamen jedes Einzelnen öffentlich in einem praktischen Spreadsheet geteilt.

Den Entwicklern warf man vor, nicht genug gegen die Cheater-Plage zu unternehmen. Nikita Buanov, der Game Director, bezog via reddit Stellung zu den Problemen und versicherte: Man kümmere sich, arbeite an Lösungen und banne tausende Cheater.

Was hat es mit dem Cheating-Problem auf sich? Seit dem Server-Wipe im Dezember klagen Spieler von Escape from Tarkov vermehrt über dreiste Hacker und Cheater. Die würden sich nicht einmal Mühe geben, ihre Schummeleien zu verstecken.

