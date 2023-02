Escape from Tarkov: 5 der besten Waffen, um sicher zu überleben

In Escape from Tarkov ist die Auswahl euerer Waffen ein wichtiges Kriterium, um länger und vor allem sicher zu überleben. Wir zeigen euch deshalb 5 der besten Waffen im Extraction-Shooter und erklären euch, woher ihr sie bekommt.

Was sind das für Waffen? Um unsere Liste mit den 5 besten Waffen in Escape from Tarkov zu erstellen, haben wir uns viele Tierlisten und Videos angeschaut, diese Präferenzen miteinander verglichen und zusammengetragen.

Beachtet, dass es sich hier um eine allgemeine Liste zusammengetragener Erfahrungen handelt. Wenn ihr andere Favoriten habt und es diese nicht in unsere Liste geschafft haben, könnt ihr uns gerne von euren Go-To-Waffen berichten.

5 der besten Waffen in Escape from Tarkov – So bekommt ihr sie

Worauf kommt es bei einer guten Waffe an? In Escape from Tarkov ist es wichtig, vor allem in Nah- sowie Fernkämpfen tödlich zu sein. Eure Waffen müssen dafür präzise und zugleich dominant sein. Desto mehr Schüsse ihr braucht, um einen Gegner zu töten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, anstelle eures Gegners ins Gras beißt.

Obendrauf ist eine vielseitige Einsetzbarkeit der Reichweiten wichtig. Ein gutes Gewehr sollte im Optimalfall jede Entfernung abdecken können und Gegner mit wenigen Schüssen in die Knie zwingen. Kommen wir deshalb zu den Waffen.

Colt M4A1

Colt M4A1 (Bild via fandom.com)

Woher bekomme ich sie? Ihr könnt die Colt M4A1 beim Peacemarker kaufen oder auf euren Reisen finden.

Was kann die Waffe? Die M4A1 ist ein Allrounder in dem, was sie tut. Sie kann mit den richtigen Mods in allen Reichweiten nahezu perfekt eingesetzt werden. Obendrauf ist die Munition billig und der Rückstoß sehr gut vorhersehbar und auszuhalten. Ein gutes Gewehr, das auch zu den Anfängen eines Wipes sehr dominant ist.

HK 416A5

Woher bekomme ich sie? Diese Waffe kann beim Peacemaker oder Mechaniker ergattert werden.

Was kann die Waffe? Dieses Sturmgewehr ist im Vergleich zur M4A1 aggressiver und besitzt deshalb eine höhere Feuerrate als sein Nachbar. Aus diesem Grund ist der Rückstoß aber auch härter und muss dadurch beim Feuern in Betracht gezogen werden.

Es lohnt sich aber, das Gewehr vor allem auf mittleren oder nahen Strecken mitzunehmen, da der erzeugte Kugelhagel eure Gegner in wenigen Augenblicken vernichtet.

ASh 12

ASh 12 (Bild von fandom.com)

Woher bekomme ich sie? Kann bei Prapor beim Tauschhandel erworben werden.

Was kann die Waffe? Bei diesem Gewehr handelt es sich um ein Einzelschuss-Gewehr mit verheerender Mann-Stop-Wirkung. Es reichen nur eine Handvoll Kugeln, um Gegner zu töten und ein Rückstoß existiert fast kaum. Ein gutes Gewehr für Spieler, die mittlere sowie weite Distanzen gerne abdecken wollen.

Kalashnikov AKM

Kalashnikov AKM (Bild via fandom.com)

Woher bekomme ich sie? Die Waffe kann auf der Map gefunden, von Prapor ergattert oder auf eurer Werkbank gebaut werden.

Was kann die Waffe? AKM ist eine einfach zu bekommende Waffe mit vielseitiger Einsetzbarkeit und tödlicher Wirkung. Mit den richtigen Aufsätzen lässt sich eine effektive Reichweite von bis zu 400 Metern erreichen und der Rückstoß ist auch leicht zu bändigen. Diese Waffe ist ein treuer Begleiter und wenn sie euch abhandenkommt, könnt ihr einfach eine neue bauen.

UMP-45

Woher bekomme ich sie? Ihr könnt die Waffe beim Peacemaker oder Mechaniker ertauschen.

Was kann die Waffe? Die UMP-45 aus der deutschen Manufraktur weiß vor allem, wie sie in kürzeren Distanzen ihre Gegner in Windeseile niederstrecken kann.

Wenn eure Gegner nicht sterben, dann verenden sie wahrscheinlich an den 45.er Patronen und den Verkrüppelungen, die ihr ihnen zugefügt habt. Auch hier handelt es sich um eine starke Option, die sich vor allem in den Anfängen eines Wipes lohnt.

Das waren alle Waffen, die wir euch empfehlen konnten. Was haltet ihr von unseren vorgestellten Schießeisen? Findet ihr sie gut oder habt ihr andere Favoriten, die ihr lieber in unserer Liste sehen wollt? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da und erklärt uns, weshalb eure Empfehlung die bessere ist.

