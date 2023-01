Neuer Server-Wipe in Escape from Tarkov gilt als schlimmster überhaupt – Überall dreiste Hacker

Jeder Spieler kennt Hacker und Cheater, die alles daran setzten, mit unfairen Mitteln für Ärger zu sorgen. In Escape from Tarkov hingegen nimmt dieser Ärger immer mehr zu, denn seit dem letzten Server-Wipe werden diese Cheater immer dreister.

Was ist in Escape from Tarkov los? Der Extraction-Shooter von Battlestate Games hat seit seinem letzten Server-Wipe am 28. Dezember 2022 schwer mit Cheatern und Hackern zu kämpfen. Dabei berichten Spieler sogar von solcher Dreistigkeit, dass Hacker nicht mal versuchen, ihre unfairen Taten zu verstecken (via reddit.com).

Spielern wird durch Aim-Bots aus unmöglichen Entfernungen in den Kopf geschossen oder sie werden direkt beim Spawn getötet, ohne eine Chance zu haben, das Spiel zu genießen. Es geht sogar so weit, dass Fans anfangen, den Shooter zu boykottieren, bis der Zustand sich gebessert hat.

Cheater haben keine Reue und betrügen offensichtlich

Was sagen die Spieler? Auf reddit existieren nun zwei Posts, in denen Spieler die Chance haben, sich über die unmöglichen Cheating-Zustände auszulassen. Dabei berichten die Söldner über Vorfälle wie dieser von reddit-User orbtl:

Ich zocke erst seit 5 Wipes, aber dies ist meiner Erfahrung nach bei weitem der schlechteste Wipe für offensichtliche Cheater. Ich tue alles, um sie zu vermeiden. Ich nehme keine teuren Kits mit. Ich meide Hotspots mit gutem Loot. Verdammt, heute saß ich buchstäblich mit nichts als einer Mosin in einem Busch, aß ein Sandwich und wartete darauf, dass die Karte leergefegt wird, damit ich ein paar Scav-Kills holen konnte. Ein Hacker lief über einen Hügel und gab mir hinterrücks einen Headshot, bevor er sich visuell zeigte. Und ich hatte mich seit 15 Minuten nicht bewegte oder ein Geräusch gemacht. Als würden diese Leute es nicht einmal verstecken, und es passiert mehrmals am Tag. In früheren Wipes hat es möglicherweise auch verdächtige Kills gegeben. Aber diese super-offensichtlichen Hacker, die es nicht einmal verstecken, auf die bin ich sonst vielleicht zweimal in einem ganzen Wipe getroffen.

Und er ist nicht der einzige. Auch reddit-User twitch-superc00l lässt sich über den momentanen Zustand von Escape from Tarkov aus. Fans teilen ihre Tipps, wie sie diesen Cheatern aus dem Weg gehen können, doch er hat nur Folgendes zu sagen:

Wie ich RESPEKTVOLL sagen kann, möget ihr mit euren Methoden, um Cheatern auszuweichen, recht haben, aber es ist nicht einmal annähernd eine echte Lösung. Ich bin es so leid, Leute zu hören, die meinen, “in Büschen warten”, “keine Ausrüstung mitbringen” usw. usw., um Cheater zu vermeiden. Dieser Mist muss in eine praktikable Lösung bekommen. Die Community muss aufhören, Cheatern auf diese Weise aus dem Weg zu gehen, es sei denn, es ist absolut notwendig, eine schwierige Aufgabe oder so etwas zu erledigen. Stellt euch vor, ihr habt 2 Stunden pro Nacht zum Zocken und verbringt 40 Minuten in einem Busch und wartet darauf, dass Cheater die Karte säubern. […]

Im Grunde wirken die ganzen reddit-Threads so, als würden die Cheater ehrliche Spieler verhöhnen und sich daran ergötzen, den Fans den letzten Nerv zu rauben.

Was sagen die Entwickler dazu? Bislang gibt es noch kein Statement vom Entwickler, jedoch sind sich die Spieler einig, dass gar nichts oder erst spät etwas gegen diese Hacker unternommen wird. Die Community möchte den Extraction-Shooter genießen, doch es gibt einige Spieler, die sich das nicht mehr antun können und deshalb eine Pause einlegen, bis aktive Schritte gegen diese Cheater eingeleitet werden.

Was haltet ihr von der momentanen Lage in Escape from Tarkov? Habt ihr selbst mit solchen Hacker zu tun oder könnt ihr die Meinungen der Community nicht nachvollziehen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

