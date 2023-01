Twitch bannt die Entwickler von Escape from Tarkov – Fans fragen: „Wie kann so etwas noch einmal passieren?“

Die Entwickler des Hardcore-Shooters Escape from Tarkov sind zum zweiten Mal auf der Streaming-Plattform Twitch gebannt.

Twitch bannt EFT-Entwickler: Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov (kurz: EFT) ist regelmäßig ein voller Erfolg auf Twitch. Immer wenn in dem Spiel ein Wipe stattgefunden hat, also die gesamten Fortschritte der Spieler zurückgesetzt werden, steigen die Zuschauerzahlen auf der Streaming-Plattform massiv an.

Allein vom 27. auf den 29. Dezember sprangen die Zahlen von 49.000 auf 509.000 Zuschauer im Peak (via sullygnome.com).

Für viele Spieler ist der Wipe-Tag der perfekte Moment, um Espace from Tarkov zu spielen, zu streamen oder wenigstens einen Stream zu schauen. Teilweise kurbeln Twitch-Drops die Zuschauerzahlen weiter an, so auch in den vergangenen Tagen (via escapefromtarkov.com)

Doch ausgerechnet die Entwickler dürfen aktuell nicht an dem Streaming-Erfolg ihres Shooters teilhaben, denn der offizielle Account von Battlestate Games wurde auf Twitch gebannt – zum zweiten Mal. Grund genug für die Fans des Shooters auf reddit zu fragen: „Wie kann so etwas noch einmal passieren?“

Was ist das für ein Bann? Auf dem Twitter-Kanal “StreamerBans” können Zuschauer erfahren, wenn ein Streamer gebannt wurde.

Das kommt immer wieder vor und kann die verschiedensten Ursachen haben, wie wir an dem Beispiel von Streamer HasanAbi sehen, der kürzlich gebannt wurde. Dieser vermutet politische Gründe für seinen Bann.

Generell gilt jedoch, dass über die Gründe eines Twitch-Banns meistens nur spekuliert werden kann. So auch im Fall von den Entwicklern von Escape from Tarkov. Ein offizieller Grund ist nicht bekannt.

Der Twitch-Kanal von Battlestate Games wurde am 01. Januar bereits zum zweiten Mal auf Twitch gebannt. Um was für einen Bann es sich handelt und wann die Entwickler wieder streamen dürfen, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Bei der letzten Sperre von Battlestate Games vor ziemlich genau 3 Jahren war der Kanal nach 14 Tagen wieder entbannt.

Gerade entsteht ein ganz neues Gaming-Genre – Was sind EFT-Likes?

Fans rätseln, was der Grund für den Bann sein könnte

Welche Spekulationen gibt es? Auf Twitter und reddit kursieren seitens der Spieler einige Spekulationen, was der Grund für den Bann sein könnte. So schreibt Twitter-Nutzer wallytreats, das Angeben der falschen Streaming-Kategorie könnte damit zusammenhängen (via Twitter).

Während eines Streams von Battlestate Games haben die Entwickler die Übertragung des DJs “John B” gezeigt, sollen dabei allerdings “Escape from Tarkov” als Kategorie angegeben haben. Auch John B bestätigt auf Twitter, dass sein Auftritt auf dem Kanal der Entwickler gezeigt wurde.

Eine weitere Spekulation der Spieler ist, dass die Entwickler während eines Streams scherzhaft eine Waffe auf Menschen gerichtet haben. Auch wenn diese nicht echt oder funktionstüchtig sei, verstoße das Bedrohen gegen die TOS der Plattform (via Twitch.tv).

Unklar ist derzeit, ob die Entwickler tatsächlich eine (nicht echte) Waffe auf jemanden gerichtet haben. Es existiert kein Clip der besagten Szene und das VoD ist aufgrund des Bannes ebenfalls nicht einsehbar.

Sollte ein Video auftauchen, das den möglichen Grund des Bannes zeigt oder detaillierte Informationen zu den Hintergründen bekannt werden, aktualisieren wir den Artikel.

Falls ihr das Spielprinzip von Escape from Tarkov mögt und euch noch nach Alternativen zu dem Extraction-Shooter umschaut, könnten euch diese sechs Spiele auf Steam interessieren.

