Heute ist der perfekte Tag für den Hardcore-Shooter Escape from Tarkov – Patch bringt Wipe und epische, neue Map

Escape from Tarkov hat seinen neuen Patch 0.13 auf die Server gespielt. Mit dabei ist die Map „Streets of Tarkov“, die sich seit mehr als 2,5 Jahren in Entwicklung befand. Zudem ist Wipe-Tag – die Fortschritte aller Spieler werden zurückgesetzt. Warum heut der perfekte Tag für den Hardcore-Shooter ist und einen Auszug aus den Patch Notes findet ihr auf MeinMMO.

Der fiese PvEvP-Shooter Escape from Tarkov ist ein kleines Phänomen. Der Shooter ist bock-schwer, läuft nur über seinen eigenen Launcher und setzt regelmäßig die Fortschritte aller Spieler zurück. Trotzdem ist Tarkov sehr erfolgreich und sorgte in den letzten Jahren immer mal wieder für einen kleinen Hype.

Es hat sogar das Sub-Genre der Extraction-Shooter definiert und damit deutlich größere Shooter stark beeinflusst – Call of Duty brachte seinen DMZ-Modus, Battlefield versuchte es mit „Hazard Zone“ ebenfalls.

Knallharter Realismus, tiefe Gameplay-Mechaniken und ein latent hoher Puls – damit überzeugt Escape from Tarkov seine Spieler. Mit dem Patch 0.13 beginnt nun eine neue Ära des Shooters, denn der nächste Wipe steht an und eine lang erwartete Map kommt endlich ins Spiel – „Streets of Tarkov“.

Der Patch wird aktuell noch aufgespielt, die Server sind nicht erreichbar. Nach Aussage der Entwickler ist Tarkov gegen 13:30 Uhr wieder verfügbar.

MeinMMO zeigt euch, was bei einem Wipe passiert und Auszüge aus den Patch Notes. Den Trailer zum Patch und der neuen Map könnt ihr euch hier ansehen:

Escape from Tarkov: Patch 0.13 bringt Wipe und Streets of Tarkov

Was passiert beim Wipe? Escape from Tarkov löscht regelmäßig die Spielstände aller Spieler. Alle müssen neu starten, die Ruf-Missionen der Händler wiederholen, Ausrüstung sammeln, Schlüssel horten. Das gehört bei Tarkov dazu und kommt auch gut an.

Man startet nur mit dem Basis-Inventar, das durch die gekaufte Spielversion bestimmt wird.

Warum ist das die perfekte Zeit für Tarkov? Alle Spieler sind mehr oder weniger auf dem gleichen Stand, arbeiten nach und nach an ihren Missionen und verteilen sich auf die unterschiedlichen Karten.

Die Top-Spieler sind die nächsten Tage damit beschäftigt, ihre Ausrüstung wieder auf Vordermann zu bringen und die Name Map „Streets of Tarkov“ zu grinden.

Seid ihr Neueinsteiger oder kommt zu Tarkov zurück, könnt ihr euch auf der Map Zollgelände ins Spiel einfinden, ohne gleich von den fiesesten Gestalten im Spiel einen Headshot zu kassieren.

Escape from Tarkov: Alles zur Map Zollgelände – Loot, Spawns, Taktiken

Escape from Tarkov: Patch 0.13 – Patch Notes

Was zeigen die Patch Notes? Highlight des Updates ist die neue Map „Streets of Tarkov“ – Spieler warten seit über 2,5 Jahren auf die neue Region. Hier kämpft ihr euch durch die Straßen der Stadt, mit vielen betretbaren Gebäuden, gefährlichen NPCs und ein bisher unerreichter Grad an Detail-Reichtum.

Für mehr Infos zur Map, zieht euch den Trailer oben rein. In Zukunft soll die Map noch erweitert werden.

Allerdings hat 0.13 noch mehr zu bieten und bringt eine lange Liste an Patch Notes mit. Ein paar Highlights listen wir euch hier auf:

Erweiterte Mechaniken beim Reparieren und Verbessern von Ausrüstung

Neue Skills für Leichte Rüstung und Schwere Rüstung

Neuer Charisma-Skill, der euch Geld spart

Neue Aufsätze und Waffen hinzugefügt

Regelsatz für eigenes PvE-Spiel (nur KI) wurde erweitert

2 Upgrades für den Schießstand im Hideout

5 neue Stimulanzien

Sprachausgabe für 5 Bosse

Balancing, Bugfixes, Grafik- & Sound-Verbesserungen

Möchtet ihr noch etwas tiefer einsteigen, dann findet ihr die kompletten Patch Notes hier auf Deutsch: escapefromtarkov.com.

Extraction-Shooter verlagern den Fokus von der reinen Kill-Jagd hin zu eher Ausrüstungs-basierten Missionen. Begegnungen mit anderen Spielern sind eher Zufall und durch die großen Maps mit ihren vielen Details ist kein Gefecht wie das andere – eine besondere Dynamik entsteht.

Ist euch der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov für den Einstieg zu fies, dann versucht euch am kostenlosen DMZ-Modus von Call of Duty: CoD Warzone 2: Lohnt sich der kontroverse DMZ-Modus für euch? Findet es mit unserer Checkliste heraus