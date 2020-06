Der Online-Shooter Escape from Tarkov soll mit Patch 12.7 eine neue Karte bekommen. Diese soll einige Besonderheiten haben, wie Nikita Buyanov, Head of PR bei Battlestate, im Rahmen der PC Gaming Show erklärt hat.

Was ist das für eine Karte? Die neue Map „Streets of Tarkov“ befindet sich in einer Stadt, die sich jedoch in einem wirklich miserablen Zustand befindet. Häuser und Autos wurden zerstört, überall liegt Müll und alles wirkt verlassen.

Was ist besonders? Auffällig ist, dass sehr detailreich gearbeitet wurde, was auch Nikita Buyanov in der PC Gaming Show verriet. Die Karte soll eine realistische und moderne Stadt simulieren, hieß es in dem Gespräch.

Neben der Optik soll der Sound eine wichtige Rolle spielen. Bereits im Trailer kann man das knacken und die Geräusche von Gegenständen in der Umgebung wahrnehmen.

Zu guter Letzt ist der Umfang der Karte beeindruckend. Die „Streets of Tarkov“ sollen die bisher größte Map im Shooter werden.

Was bringt Patch 12.7 noch? Offiziell soll Patch 12.7 eher ein technischer Patch sein und entsprechende Anpassungen vornehmen. Im Fokus steht dabei die komplette Überarbeitung des Skills-Systems.

Neben der neuen Map sind jedoch zwei weitere inhaltliche Neuerungen geplant:

Die Karte „Customs“ soll um 30 bis 40% erweitert werden.

Der neue Boss „The Senator“, der sich und seine Verbündeten heilen kann, soll ins Spiel kommen.

Genaue Details zu diesen Neuerungen und dem Skill-Update gibt es jedoch noch nicht.

Wann erscheint Patch 12.7? Ein genaues Datum für den Release von Patch 12.7 gibt es derzeit noch nicht. Patch 12.6 mit dem Wipe und auch Patch 12.5 erschienen beide im Mai. Das nächste Update sollte also nicht zu weit entfernt sein.

Tarkov erfreut sich wieder großer Beliebtheit

Wie geht es dem Shooter? Ende 2019 war Escape from Tarkov ein überraschender Hit auf Twitch. Der Shooter schaffte es sogar sich vor Fortnite und League of Legends zu platzieren.

Der Hype flachte zwar wieder etwas ab, doch im Juni 2020 schaffte es der Shooter erneut auf Platz 1 der Spiele-Charts. Grund dafür sind neue Twitch Drops.

Doch auch abseits von Twitch geht es dem Shooter derzeit gut. So fand im Mai ein Wipe statt, der Charaktere wieder auf den Stand von neu erstellten Accounts zurückgesetzt hat. Doch statt sich darüber aufzuregen, freuen sich die Spieler und verhelfen dem Shooter sogar zu den meisten gleichzeitigen Spielern aller Zeiten.