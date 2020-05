Escape From Tarkov löscht alles für neuen Patch und die Leute lieben es

Im Hardcore-Online-Shooter Escape from Tarkov kam es zu einem Charakter Wipe, da die Entwickler einen umfangreichen Patch aufspielen. Für die Community ist dies eine spannende Situation.

Was war das für ein Wipe? Die Ausrüstung der Charaktere wird auf den Punkt zurückgesetzt wie ihr sie bei einem neu erstellten Account vorfindet. Ihr müsst jetzt also wieder damit beginnen, Loot zu suchen und Waffen, Ausrüstung und Items auf dem Markt kaufen.

Selbst Items, die es bei Gratis-Aktionen wie dem Weihnachts-Event gab, sind weg. Ihr könnt euch diese Gegenstände aber natürlich neu holen. Euer Charakter besitzt sie aber nicht mehr in seinem Lager.

Die gespeicherten Waffen-Presets und untersuchte Items im Handbuch sind vom Wipe ausgeschlossen.

Ein neuer Patch erscheint für Escape from Tarkov.

Warum kommt es zu einem Wipe? Die Entwickler spielen nach dem Update 0.12.5 vom April heute einen umfangreichen Patch auf. Die Server sollten heute Nachmittag zwischen 13 und 15 Uhr wieder online sein. Da der Patch größere Änderungen mit sich bringt, ist ein Wipe nötig.

Zu diesen Änderungen des Patchs 0.12.6.7456 gehören unter anderem:

Eine Captcha-Abfrage auf dem Flohmarkt, wenn es zu verdächtigen Aktivitäten kommt. Bei drei falschen Eingaben werdet ihr für 5 Minuten gesperrt.

Items, die nicht in einem Raid gefunden wurden, können nicht mehr verkauft werden, bis auf Waffen.

Die KI wurde verbessert.

Die Stashes werden um 20 Zellen (2 Reihen) erweitert.

Es gibt noch jede Menge Bugfixes und Balancing-Optimierungen.

Warum freuen sich die Spieler auf den Wipe? Im Grunde startet Escape from Tarkov jetzt neu. Jeder Spieler beginnt unter denselben Voraussetzungen. Das sollte es wieder richtig spannend machen, sich nach oben zu kämpfen. Im Grunde schürt ein Wipe in Escape from Tarkov den Hype, weil es einen neuen, fairen Beginn der Suche nach Loot darstellt.

Loot ist das A und O von Escape from Tarkov und sich auf die Suche nach neuen Items zu begeben, macht einen Großteil des Spielspaßes aus.

bobdog79 meint auf reddit: „Das wird verrückt. Durchsucht jede Jacke. Lasst keine Tasche links liegen. Woohoo!“

McMeatbag meint: „Als ich im November mit Tarkov anfing, konnte ich nicht verstehen, warum irgendjemand wollte, dass all das Zeug, an dem sie Hunderte von Stunden gearbeitet hatten, gelöscht wird. Jetzt verstehe ich es.“

Jeri-is-merry schreibt: „Mein erster Wipe. Ich habe immer noch 100 Millionen zum Ausgeben. Das lässt mich wünschen, es gäbe mehr Raider auf Karten. Aber es macht so viel Spaß.“

collidedtissues erklärt: „Das könnte jetzt die Zeit für mich sein, endlich mit Tarkov anzufangen! Ein Kumpel hat mich angewiesen, auf den Wipe zu warten.“

Ist der Wipe für euch vielleicht auch die Gelegenheit, jetzt mit Escape from Tarkov zu beginnen? Dann sollte ihr den MeinMMO-Guide zu den 8 Einsteiger-Tipps für Escape from Tarkov von einem der besten Spieler lesen.