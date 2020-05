Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov wird mit dem 0.12.6-Update einen kompletten Wipe erhalten. Laut Game Director Nikita Buyanov kommt der auch früher als erwartet. Perfekt, um mit EFT anzufangen.

Das ist los: In einem Interview mit dem australischen Streamer Pestily hat der Game Director Nikita Buyanov erwähnt, dass Update 0.12.6 den lange erwarteten Wipe mitbringt. Der wird dafür sorgen, dass alle Spieler fast bei 0 anfangen müssen. Lediglich der Fortschritt von untersuchten Items und Waffen-Presets bleiben bestehen.

EFT-Wipe kommt schon „sehr bald“

Dann kommt der Wipe: Der Wipe kommt mit dem nächsten Update 0.12.6. Normalerweise erscheinen die Updates im Abstand von mehreren Monaten und 0.12.5 wurde erst vor wenigen Tagen, am 27. April 2020 auf die Server gespielt.

Dennoch sagt Nikita Buyanov im Interview:

Ich habe gesehen, dass jemand gesagt hat, dass der Wipe Monate nach 0.12.5 stattfinden wird. Das ist einfach nicht wahr. 0.12.6 ist fertig und wir führen Primärtests durch. Wir müssen nur ein paar Probleme beheben. Es werden keine Monate sein, es kann sogar weniger als einen Monat sein. Game Director Nikita Buyanov

Die Entwicklung befindet sich in der „Freeze Period“, sie wurde also vorerst gestoppt, damit sich das Team auf die Tests konzentrieren kann. Wenn diese durch sind, kann das bereits fertige Update aufgespielt werden. Das könnte schon Mitte Mai passieren.

Der perfekte Moment, um mit EFT anzufangen

Escape from Tarkov ist seit Anfang des Jahres sehr beliebt bei Streamern auf Twitch, so befindet sich der Hardcore-Shooter noch immer in den Top-20 der Charts.

Der Einstieg in Escape from Tarkov ist aber kein leichter und gerade die Veteranen machen Neulingen mit ihrer vorhandenen Ausrüstung das Leben schwer. Mit diesen 13 Tipps fällt es euch aber leichter.

Darum lohnt sich der Start: Mit dem Wipe, der Mitte Mai kommen sollte, starten alle Spieler fast bei 0. Einen besseren Zeitpunkt zum Einstieg gibt es vorerst nicht. Jeder Spieler muss sich darum bemühen, neue Ausrüstungen in den Runs zu sammeln und damit zu entkommen.

Im von Nikita angesprochenen Podcast (via Twitch.tv) ist außerdem die Rede von einem Event, dass 3-4 Tage vor dem Wipe stattfinden soll. Weitere Infos dazu folgen, wenn ein Termin feststeht. Wer also wieder einen Blick in EFT werfen möchte oder gar neu anfängt, sollte ein Auge auf das Event haben.

Was ist sonst noch im 0.12.6-Update mit drin?

Nikita hat mit dem Streamer Pestily auch über weitere Details zum nächsten Update gesprochen:

Die 9mm- und .366-Munition erhalten einen Schadens- und Durchdringungs-Buff

Die AS VAL und VSS werden generft

Die Jager-Quests werden einfacher

Die Vorratskiste wird um 2 bis 3 Reihen erweitert

„Wesentliche Änderungen“ an den Spieler-Verstecken

Kleinere Anpassungen an der Wirtschaft

Außerdem sollen optionale Testserver bereitgestellt werden, damit Spieler in Zukunft die Updates im Voraus testen können und Battlestate Games mit zusätzlichen Daten beliefern. Spieler würden sich sicher freuen, wenn mit Patch 0.12.6 der angeteaserte Mandalorianer-Helm erscheint.