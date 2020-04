Der Hardcore-Online-Shooter Escape from Tarkov hat ein großes Update erhalten, das einige interessante Neuerungen einführt. Doch die Spieler haben seit dem Aufspielen mit Problemen zu kämpfen.

Was ist das für ein Update? Version 0.12.5 des Twitch-Hits Escape from Tarkov ist am 27. April erschienen und will sich um Performance-Probleme kümmern, bringt neue Features mit sich und führt außerdem Farbanpassungen ein. Damit möchten die Entwickler den Spielern Möglichkeiten bieten, die Optik von Escape from Tarkov den eigenen Vorstellungen anzupassen, ohne auf Drittsoftware ausweichen zu müssen.

Bei dieser kam es früher zu Situationen, dass die Einstellungen Vorteile boten, wie etwa dunkle Gebiete heller zu machen, wodurch die Nutzer der Tools Feinde schneller erkennen konnten.

Beta 0.12.5 ist die aktuelle Version von Escape from Tarkov.

Gute Änderungen, aber Spieler sind trotzdem verärgert

Was sind die wichtigsten Änderungen? Neben Bugfixes und Verbesserungen der Übersetzungen sind besonders diese Anpassungen am Spiel wichtig:

Spieler berichteten, dass die Performance von Escape from Tarkov in die Knie ging, wenn sie durch das Zielfernrohr schauten. Dies wurde behoben.

Ihr könnt euch jetzt direkt nach dem Raid medizinisch versorgen lassen und euch so heilen.

Die KI der Scav-Gegner wurde verbessert. Sie sind nun schwieriger zu besiegen.

Wie kommt das Update an? Auf reddit ist zu lesen, dass nicht gerade wenige Spieler seit dem Update mit einigen Problemen zu kämpfen haben. Es kommt häufig zu Abstürzen, darüber hinaus verlieren die Spieler die Verbindung zum Server. Bei einigen haben die Performance-Optimierungen nichts gebracht oder die Situation sogar noch verschlimmert.

Nobbynub meint auf reddit: „Nach ein paar Raids mit dem neuen Patch fühlt es sich jetzt so an, als ob das Stottern schlimmer ist und Desyncs häufiger vorkommen.“

Siraznallot erklärt auf reddit: „Jetzt gibt es Probleme beim Starten von Tarkov und beim Laden von Nachrichten. Es fällt aus und friert das Spiel ein. Ich kann meine Versicherungsansprüche nicht abholen.“

poTATEohhh auf reddit schreibt folgendes: „Das Öffnen des Messengers hat mein Spiel sofort zum Absturz gebracht. Ich habe Munitionsverkäufe im Wert von circa 4 Millionen in meiner Ragman-Nachricht, die ich nicht beanspruchen kann, da das Spiel einfriert und abstürzt, sobald ich auf Messenger klicke.“

Kämpfe gegen NPC-Gegner sind dank eines KI-Updates nun fordernder.

Nicht alle sehen das Update negativ. Besonders die bessere KI der Gegner kommt gut an, da die Kämpfe gegen die Scavs jetzt deutlich fordernder sind. Zudem loben Spieler die medizinische Versorgung am Ende eines Raids.

Hapayvy auf reddit meint zur verbesserten KI: „Scavs sind jetzt aggressiver und zielen genauer. Ich habe gerade mal einen geschafft und ich schalte sie normalerweise schnell aus. Aber bevor Scav starb, hat er mich total durcheinander gebracht. Und im gleichen Raid stürzt sich ein anderer Scav auf mich und besiegt mich beinahe. Das ist mir noch nie passiert.“

Ikuorai sieht die Sache auf reddit ebenfalls nicht ganz so negativ: „Das medizinische After-Raid-System, das erklärt, wie man gestorben ist, ist AUSGEZEICHNET.“

Ihr möchtet auch beim Hardcore-Shooter Escape from Tarkov mitmachen? Wir haben 8 Einsteiger-Tipps von einem Profi für euch, mit denen euch die ersten Schritte gelingen solltet und mit denen ihr Fuß im Actionspiel fassen solltet.