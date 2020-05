Battlestate Games, die Entwickler hinter dem Hardcore-Shooter Escape from Tarkov haben in den letzten Tagen via Social Media neues Equipment angeteasert. Dieses könnte direkt aus Starwars stammen und erinnert an The Mandalorian oder Boba Fett.

Das ist los: In den sozialen Medien Twitter und Instagram haben die Entwickler des Hardcore Shooters Escape from Tarkov einen neuen Ausrüstungsgegenstand angeteasert. Ohne weitere Information über die Details des Helms oder wann Spieler damit rechnen können, ihn tragen zu dürfen.

Das sagt die Community: Auf Twitter und Instagram wird der Helm mit dem von Mando (The Mandolarian) oder Boba Fett (Star Wars) verglichen.

So sagt t_buch auf Instagram: „Wenn Boba Fett in Tarkov wäre.“

Twitter-User Liyon meint: „Die Genauigkeit sinkt sofort um 100% wie bei einem echten Sturmtruppler. Oder wenn es Mando sein soll, dann fordere ich ein Jetpack.“

Aber nicht alle sind begeistert. Da Escape from Tarkov so realistisch wie möglich daherkommen will, was nicht allen immer gefällt, befürchten einige, dass der Helm entweder nur ein Accessoire sein wird oder eine schwache Panzerung bietet.

Twitter-User McRae befürchtet: „Wahrscheinlich nur Rüstung der Stufe 3 und alles kann durch sie hindurch schießen. Helme sind sowieso der nutzloseste Gegenstand in diesem Spiel.“

Vorbild ist nicht Star Wars

Auch wenn der Helm aussieht, als ob die Entwickler sich an Star Wars orientiert haben, ist dem nicht so. Das Original-Design stammt aus dem jahr 2016 und kommt vom Hersteller GalacTac, der militärisches Equipment für Cosplay und Airsoft produziert.

Der GalacTacct Helm besitzt keinen ballistischen Schutz.

Was bedeutet das? Der Helm besitzt im Original keine ballistischen Eigenschaften und dient nur dem Cosplay und dem Schutz vor kleinen Plastikkugeln im Airsoft. Escape from Tarkov punktet mit seinen realen Vorbildern, was Ausrüstung und deren Eigenschaften angeht.

Die Furcht der Spieler, dass der Helm nicht schützen wird oder nur als Accessoire dient, ist also begründet. Battlestate Games könnte dem Helm aber neue Eigenschaften hinzufügen und ihn so für den Einsatz im Spiel nützlich machen.

Erst vor Kurzem erschien das Update 12.5, mit dem Spieler nicht allzu zufrieden sind. Bis der Helm kommt, könnte es also noch ein wenig dauern.