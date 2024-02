Escape from Tarkov verkauft jetzt Erweiterung für euer Lager – Einige Spieler fürchten, das ist Pay2Win

In Escape from Tarkov könnt ihr jetzt euer Stash mit Mikrotransaktionen vergrößern. Die Spieler sind sich uneinig, was sie davon halten.

Was hat es mit der Lager-Erweiterung auf sich? Escape from Tarkov verkauft jetzt Erweiterungen für das Lager, das sogenannte Stash, das Spieler nutzen, um ihren Loot und ihre Ausrüstung unterzubringen.

Auf der Website des Extraction-Shooters könnt ihr jetzt bis zu 28 Reihen kaufen, die euer Lager dann erweitern, wobei ihr mindestens 2 Reihen für 3 € kauft. Für alle 28 Reihen müsstet ihr demnach 42 € bezahlen.

Escape from Tarkov Gameplay – Battle for Concordia Weitere Videos Mehr Videos für dich Hardcore-Shooter Escape from Tarkov zeigt blutige Gefechte im Teaser – Stellt neues Spiel als eigenständiges Projekt vor Autoplay

Wieso ist die Größe des Lagers wichtig? In Escape from Tarkov schließt ihr Missionen ab, verkauft eure Beute für Dollar oder Rubel und sammelt Ausrüstung und Munition, die ihr behalten wollt. Alles, was ihr aus einem Raid mitbringt, muss irgendwo untergebracht werden, weshalb das Lager ein wichtiger Bestandteil des Gameplay-Loops ist.

In dem Lager ist der gesamte Kram, den ihr mit der Zeit gekauft oder extrahiert habt: Waffen, Helme, Westen, Munition – alles.

Wer in Escape from Tarkov erfolgreich sein will, muss in seinem Stash Ordnung halten, denn das Lager bietet keinen unendlichen Stauraum. Wer Platz verschwendet, schränkt sich selbst ein, da dann weniger Ausrüstung zur Verfügung steht.

Im Mittelpunkt des Looten und Levelns steht dabei stets Hideout (das Versteck) mit dem dazugehörigen Stash. Sowohl euer Hideout als auch euer Lager könnt ihr verbessern.

Erfahrene Tarkov-Spieler haben keine leeren Rücksäcke oder Westen in ihrem Stash, sondern quetschen alles ineinander und erweitern ihre Lagerkapazität mit Kisten – Hauptsache ihr bekommt möglichst viel eingelagert. Dennoch stößt das Lager irgendwann an seine Grenzen, wenn ihr nicht penibel darauf achtet, alle unnötigen Gegenstände sofort zu verkaufen.

Dass ihr jetzt Lagerkapazität für echtes Geld kaufen könnt, nimmt also direkten Einfluss auf euer Spielerlebnis und kann einen entscheidenden Aspekt des Shooters – die Ordnung im eigenen Stash – vereinfachen.

Was sagen die Spieler dazu? Die Spieler haben viele unterschiedliche Meinungen zu dem Lager-Upgrade. Manche finden es sehr teuer, anderen sagen, der Preis sei angemessen. Für die einen ist die Erweiterung Pay-to-win, für andere ist das völlig in Ordnung:

ClockworkArcBDO via Reddit: „Ich denke, das ist ein guter Weg, um Mikrotransaktionen zu implementieren. Im Vergleich zu einem Basis-Account ist es ein wenig P2W[…].“

Istariel via Reddit: „Ich interessiere mich nicht wirklich für die Stash-Upgrades, da ich bereits EOD habe, aber meiner Meinung nach ist das so ziemlich die am wenigsten aufdringliche Art, Mikrotransaktionen hinzuzufügen. Es scheint allerdings ein bisschen teuer zu sein.“

TheJok3r57 via Reddit: „42 € für 28 Zeilen ist immer noch ein bisschen teuer für das, was es ist.“

anon142358193: „Wenn es bedeutet, dass BSG den Geldfluss verbessern und mehr Cheater verbannen kann, ist das wirklich gut. Es ist nicht aufdringlich, es bietet keine Vorteile für den Raid und es ist nicht für den Fortschritt erforderlich.“

kraynd via x.com: „Per Definition ist ‘Stash-Reihen für Geld’ eine Pay-to-Win-Mechanik […] Im Spiel ist das ein Vorteil gegenüber nicht zahlenden Spielern. ABER: das hatten wir bei EoD auch, also kein Grund, sauer zu sein.“

Einige Spieler kritisieren auf x.com zudem, dass sie als Besitzer der EOD-Version das Stash-Upgrade nicht kostenlos erhalten. Der Nutzer „Taylor_btw“ schreibt beispielsweise: „Es wirkt irgendwie bedenklich, dass EOD mir zukünftige Erweiterungen kostenlos geben sollte, aber nicht diese.“

Falls ihr auf der Suche nach weiteren Spielen wie Escape from Tarkov seid, schaut doch mal hier vorbei: 5 Spiele auf Steam, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt