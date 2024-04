Alle Shooter-Spieler wollen besseren Sound, doch in Escape from Tarkov ist er jetzt zu gut

Für Shooter-Spieler ist der Sound extrem wichtig. Egal ob Call of Duty, Rainbow Six: Siege oder Counter-Strike, alle wollen möglichst gut Schritte hören. Häufig schimpfen Spieler deshalb, dass der Sound zu schlecht sei, doch in Escape from Tarkov meckern jetzt die Spieler, dass der Sound zu gut ist.

Was ist mit dem Sound in Escape from Tarkov? Der Extraction-Shooter Escape from Tarkov (EFT) ist für seinen guten Sound bekannt, doch auch dort gab es Probleme, die Spieler offen kritisierten.

Eines dieser Probleme war das sogenannte „Crab Walking“, bei dem sich Spieler in der Hocke bei minimaler Geschwindigkeit bewegten. Das Crab-Walking war zu leise und dahingehend zu effektiv.

Am 15. April brachte Escape from Tarkov deshalb mit Patch 0.14.5.5 eine Änderung am Sound, der die Lautstärke des Crab-Walkings erhöhte – das geduckte Laufen bei minimaler Geschwindigkeit ist jetzt also lauter.

Ebenso wurde die Lautstärke für das Durchsuchen von Containern, die Lautstärke eurer Ausrüstung sowie des Wechselns der Waffe angepasst. Generell wurden neue Sounds für den Waffenwechsel je nach Länge und Typ der Waffe hinzugefügt.

Escape from Tarkov Gameplay – Battle for Concordia Weitere Videos Mehr Videos für dich Hardcore-Shooter Escape from Tarkov zeigt blutige Gefechte im Teaser – Stellt neues Spiel als eigenständiges Projekt vor Autoplay

Wieso ist der Sound jetzt zu gut? Auch wenn viele Spieler es wirklich gut finden, dass das Crab-Walking jetzt lauter und besser zu hören ist, kritisiert die Community des Shooters, dass Battlestate Games es übertrieben habe.

Kurz nach dem Release des Patches hat der Content-Creator „ThatFriendlyGuy“ getestet, auf welche Distanzen das Crab-Walking jetzt zu hören ist. Das Ergebnis: 43 Meter. Zudem konnte sein Mitspieler ihn mit einem sehr leichten Loadout über 100 Meter sprinten hören. (via X.com). Mit leichten Loadouts seid ihr in EFT schneller und leiser als mit schweren oder gar überladenen Loadouts.

Was genau sagen die Spieler? Auf Reddit wurde das Thema innerhalb der Community diskutiert und viele Spieler finden, dass die Lautstärke verschiedener Bewegungen jetzt auf zu große Distanzen zu hören ist. Der Reddit-Nutzer TastyBeefJerkey schreibt: „Alle Entfernungen, über die etwas gehört werden kann, sind zu lang.“

Der User doctorwoofwoof11 ergänzt: „Im Moment bin ich davon überzeugt, dass die BSG denkt, dass alle Operatoren so laut sind, wie wenn man spät nach Hause kommt und versucht, leise ins Haus und ins Bett zu kommen, ohne seine Freundin zu wecken.“ Auch Reddit-Nutzer Ingmarr kritisiert die Änderung: „Ich hasse diese Änderung als Solo-Spieler.“

Manche Spieler sehen mit dem Patch eine neue Meta kommen. Statt der Crab-Walking-Meta werde es jetzt die „Statuen-Meta“ geben, heißt es in den Kommentaren, weil jeder Schritt laut zu hören ist. Reddit-Nutzer Febraiz schreibt dazu: „Niemand wird sich jetzt bewegen.“

Andere Spieler schlagen wiederum vor, dass die Headsets, die ihr im Spiel aufsetzen könnt und euch einen Vorteil bei der Sound-Wahrnehmung geben, entfernt oder generft werden sollten. Damit sei das Problem gelöst.

Falls ihr noch auf der Suche nach Kopfhörern seid, mit denen ihr möglichst gut Schritte in Shootern hören könnt, hat MeinMMO-Redakteur Dariusz eine günstige Empfehlung: Audio-Experte entwirft Kopfhörer für unter 30 € und ich hab noch nie so gut Schritte in einem Shooter gehört