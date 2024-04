Mecha Break sieht aus wie Overwatch mit Mechs, doch bedient sich ausgerechnet bei Escape from Tarkov

Beim Spiel Mecha Break dreht sich alles um Mechs, die in Schlachten mit bis zu 60 Spielern gegeneinander kämpfen. Das Spiel soll bald auf Steam erscheinen.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel Mecha Break ist ein Multiplayer-Shooter, bei dem ihr einen Mech, also einen großen Kampfroboter auf zwei Beinen, auf einem Schlachtfeld steuert.

Zusammen mit anderen Spielern sollen sich die Mechs dabei gegenseitig ergänzen und ein Team bilden, um die Schlachten zu gewinnen. Dafür stehen eine Vielzahl an verschiedenen Mechs zu Auswahl, die sich in der Bewaffnung, Panzerung und Beweglichkeit unterscheiden.

Die Mechs sind in verschiedene Klassen unterteilt, die dem Spieler ein ungefähres Gefühl dafür geben sollen, wofür die Klasse da ist. Unter anderem gibt es Heiler, Sniper, Verteidiger, Angreifer und Raufer (Brawler). Mecha Break ähnelt Overwatch, was den Teamaspekt des Shooters angeht.

Doch neben den normalen Teammodus im 3 vs. 3 und 6 vs. 6 soll es bald auch einen Modus mit 60 Mechs geben, der ausgerechnet an Escape from Tarkov erinnert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mecha Break sehen.

Neuer Modus bringt Mechs in einem Extraction-Shooter

Was ist das für ein neuer Modus? In einem Interview mit PCGamer hat der CEO von Amazing Seasun, Kris Kwok, mehr über einen weiteren Spiel-Modus verraten.

In dem neuen 60-Spieler-Modus soll es sich um ein Battle Royal handeln, bei dem die Zone immer kleiner wird. Man soll aber auch die Option haben, die Arena frühzeitig durch Ausgänge zu verlassen. Kwok präsentierte die Möglichkeit als eine Chance für Spieler mit weniger Druck und weniger Wettbewerb, sich auf den Modus einzulassen.

Der neue Modus soll neben puren PvP auch NPCs beinhalten und Bosskämpfe bieten. Wie der Modus dann richtig aussieht, zeigt sich wohl erst am Wochenende, denn dann findet die geschlossene Beta des Spiels statt.

Eine Anmeldung für die Beta ist allerdings nicht mehr möglich. Auch das Erscheinungsdatum des Spiels ist nicht genau bekannt. Auf Steam findet sich nur der Hinweis: „Bevorstehende Ankündigung“.

