In einem neuen Extraction-Shooter kämpft ihr mit Mechs gegen mutierte Kreaturen und Spieler – Bald startet eine Beta

Der Preload des Shooter beginnt auf Steam am 25. März um 01:00 Uhr deutscher Zeit und am 26. März um 00:00 Uhr.

Wie könnt ihr den Shooter testen? Am 28. März 2024 startet eine Closed Beta, an der ihr auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC teilnehmen könnt. Dafür müsst ihr euch jedoch bis zum 19. März auf der Website von Bandai Namco für die Beta registrieren.

Was zeichnet das Spiel aus? Wie für Extraction-Shooter und EFT-Likes typisch, müsst ihr in SYNDUALITY Missionen abschließen und Ressourcen, beispielsweise die seltenen Kristalle, sammeln und anschließend mit ihnen extrahieren.

Ihr gehört dabei den sogenannten Driftern an und begebt euch in bewaffneten Mechs – den sogenannten „Vektor-Särgen“ – auf die Suche nach den begehrten Kristallen.

Was ist das für ein Spiel? SYNDUALITY: Echo of Ada ist ein Extraction-Shooter, der von dem japanischen Publisher Bandai Namco herausgebracht wird und für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll.

Auf PS5, Xbox und Steam startet bald ein neuer Extraction-Shooter in eine Closed Beta, in dem ihr mit schwerbewaffneten Mechs kämpft.

