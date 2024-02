Steam: In Helldivers 2 könnt ihr womöglich schon bald in Mechs kämpfen, ein Video macht Hoffnung

Der neuste Trailer von Helldivers 2 hatte Mechs bereits angekündigt. Ein Reddit-Nutzer will die Kampfroboter aber schon im Spiel gefunden haben und zeigt ein außergewöhnliches Video.

Was sind Mechs? Mechs sind Kampfroboter auf zwei Beinen, die häufig schwer bewaffnet und gut gepanzert sind. In Helldivers 2 wurden sie im letzten Trailer bereits angekündigt und eine Veröffentlichung kurz nach Release des Spieles bekannt gegeben. Ein Nutzer will jetzt per Zufall bereits in einem Mech gesessen haben und sorgt mit seinem Video davon für Aufsehen.

Hier könnt ihr den Trailer sehen, in dem die Mechs angekündigt wurden.

Helldivers 2 Melde dich zum Dienst Trailer zeigt neue Mechs im Spiel Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Plötzlich sieht ein Spieler, Mechs in einer normalen Lobby

Wie kommt der Spieler an die Mechs? Der Reddit-Nutzer fozzye18 wollte eines Abends ganz normal einer Lobby beitreten und begegnete einem Mitspieler, der angeblich Zugriff auf die Spieldateien hatte. Der Mitspieler konnte deshalb zwei verschiedene Mechs spawnen lassen, die laut dem Video auch bereits sehr fertig aussahen.

Die Mechs sollen laut dem Beitrags-Ersteller verschiedene Waffen haben, ein Mech soll ein Maschinengewehr und Raketen sollen zur Auswahl haben. Der andere eine Autokanone, die man auch im Video sieht. Außerdem zeigt er im Video, wie der Mech aussieht und wie man ihn steuert und damit schießt.

Das ganze Video wirkt dabei recht glaubwürdig, hier könnt ihr es aber selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt In diesem Video könnt ihr die neuen Mechs sehen

Was wissen wir über die Mechs? Der Reddit-Nutzer Gilmore75 schrieb: „Der Maschinengewehr-/Raketen-Mech ist der Exo 44. Der Autokanonen-Mech, den du im Video siehst, ist der Exo 48.“ Die beiden Mechs können im Wiki des Spiels gefunden werden. Dort findet sich auch noch ein weiterer Mech, der EXO-51, der allerdings nicht im Video zu sehen war.

Konnte man noch mehr sehen? Laut dem Ersteller des Beitrages konnte er noch mehr neue Dinge aus Helldivers 2 sehen. Er sagt: „Ich habe gesehen, dass er [der Mitspieler] Zugang zu ihren neuen Waffen hatte, wie zum Beispiel einem Energieraketenwerfer, einem Meteoriten, der wie die Atombombe einschlägt, einer Gruppe von Helldivers, die du zur Unterstützung (NPCs) herbeirufen kannst, und mehr.“

Es scheint also so, als wäre das nächste Content-Update nicht mehr so weit weg, wie manch einer angenommen hat. Zuletzt wurde jedoch die Roadmap von Helldivers 2 verworfen, der Chef des Spieles hat sich dazu geäußert.