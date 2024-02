Helldivers 2 hat die alte Roadmap nach dem Erfolg auf Steam weggeworfen – Chef erklärt, warum

Ich finde diese Evakuierungsmission einfach furchtbar designt. Ich bin da solo rein, da Multiplayer ja etwas problematisch war. Ich spawn also auf ner Map, weiß aber gar nicht, was da zu tun ist, oder wo ich hin soll. Und sofort spawnen ohne Pause Gegner, sodass man überhaupt keine Zeit hat, mal die Map zu verstehen. […]

Unter der Antwort des Chefs sammeln sich noch weitere Nutzer, die ihre Wünsche an den CEO richten. „eggs________“ schreibt auf X (ehemals Twitter) : „Waffen-Skins könnten auch cool sein. Es müssen nicht unbedingt verrückte Sachen sein, nur Tarnmuster und einfarbige Designs. Komplett schwarze oder komplett weiße Waffen würden gut aussehen. Übrigens großartige Arbeit an dem Spiel.“

Der große Steam-Erfolg des Spieles dürfte der Grund für die Planänderungen sein. Zumindest erfolgte die Antwort auf die Frage nach einer Roadmap unter einem Post, in dem Pilestedt auch schreibt, wie müde und zufrieden er ist, die Probleme von Helldivers 2 in den Griff zu bekommen.

Was ist mit der alten Roadmap passiert? Die alte Roadmap von Helldivers 2 wurde wohl vom Team verworfen. Auf X verrät der CEO des Entwickler-Studios Arrowhead, Johan Pilestedt, dass die ehemalige Roadmap inzwischen sehr veraltet sei und nicht mehr das widerspiegeln würde, was die Entwickler aktuell mit dem Spiel vorhätten.

