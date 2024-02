In Helldivers 2 wurden Hinweise auf neue Gegner und Taktikausrüstung gefunden

Helldivers 2 bietet mit den Automatons und den Terminiden 2 Fraktionen, die ihr mit euren Waffen und eurer Taktikausrüstung erledigen könnt. Ein Dataminer hat jetzt neue Inhalte im Spiel gefunden, dazu gehört eine neue Gegnerfraktion und neue Taktikausrüstung.

In Helldivers 2 gibt es mit den Terminator-ähnlichen Automatons und den Insekten in Form der Terminiden 2 Gegnerfraktionen, die euch in Missionen das Leben schwer machen. Vor allem die Automatons sind in der Community eine Fraktion, die für ihre Schwierigkeit bekannt ist.

Ein Dataminer auf reddit hat nun Inhalte im Spiel gefunden, die auf neue Taktikausrüstung und eine neue Gegnerfraktion hinweisen. Wie schon von vielen Spielern vermutet, erwartet uns bald wohl die Rückkehr der Illuminates aus dem 1. Teil.

Mechs und die Rückkehr alter Bekannter

Auf reddit postete der User stodal mehrere Inhalte, die er im Spiel gefunden hat, und die Hinweise auf zukünftige Inhalte bieten. Dabei findet er eine Menge neue Einträge für die Statagems, die auf neue Taktikausrüstung hinweisen.

-DropoffCombatWalker

-DropoffCombatWalker_PresidentReward

-RaiseFlag

-BugThumper

-MedicBackpack

-DisplacementBackpack

-DropoffCargoContainer

-HealthPackRack

-HealthPackRack_PresidentReward

-ShoulderMountedCamera

-JammedPinata

-MiniMissiles

-DropoffLav

-DropoffLav_PresidentReward

-Cover

-DropoffFrv

-SpireSterilizer

-ShipBowling

-Nuke

Insbesondere der DropoffCombatWalker passt zu mehreren Informationen, dass Mech-ähnliche Ausrüstung folgt. In Helldivers 1 gab es beispielsweise schon den EXO-44 Walker Exosuit, der ein steuerbarer Mechanzug war. Auch der Eintrag Nuke lässt auf einen neuen Orbitalschlag mit viel Wumms hoffen.

Neben den Stratagem-Einträgen hat der User auch den Illuminate -Eintrag gefunden, der mit verschiedenen Typen einhergeht:

adept – can call for allies

ghoul

illusionist – fire projectile – force choke victim

obelisk fire

outcast

pathfinder

summoner

Diese Fraktion gab es schon im 1. Teil und auch Hinweise im Spiel selbst deuteten die Rückkehr an. Der Gegnertyp Outcast war mit dem Namen auch im 1. Teil und sind verstoßene Illuminates, die gezwungen werden, auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Dabei benutzen sie nur Nahkampfwaffen (via Helldivers Wiki)

Für zukünftige Inhalte lohnt es sich mal in Helldivers 1 hereinzugucken, denn das Spiel hat viel Ausrüstung und Gegnertypen, die so noch nicht in Helldivers 2 enthalten sind. Was genau bald folgt, ist noch nicht bekannt, die Informationen des Dataminers bestätigen aber viele Vermutungen der Community. Wer der Community nicht auf den Keks gehen will, sollte diese Dinge vermeiden: 5 Wege, wie ihr euch in Helldivers 2 so richtig unbeliebt macht