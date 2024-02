Helldivers 2: Spieler finden Hinweis auf neue Gegner, die zukünftig die Über-Erde bedrohen

Durch die Vergangenheit mit dem 1. Teil und dem möglichen Platz auf der Karte scheinen die Illuminates als plausibler Kandidat für eine neue Gegnerfraktion. Was hättet ihr gerne als neue Gegnertypen? Schreib es uns in die Kommentare. Helldivers 2 hat durch den riesigen Erfolg eine zuversichtliche Zukunft vor sich, doch der Erfolg sorgt auch für einige Probleme: Helldivers 2 erreicht neuen Top-Wert bei Spielerzahlen auf Steam: Server laufen voll

Die Illuminates waren eine Fraktion aus dem 1. Helldivers-Teil. Sie sind eine hoch entwickelte Zivilisation, die seit Jahrtausenden im Universum existiert. Sie werden im Helldivers-Wiki als ursprünglich aquatische, in zeremonielle Gewänder gekleidete Wesen beschrieben. Die Illuminates erinnern dabei an Wesen aus dem Cthulhu-Mythos.

In einem kleinen Newsbeitrag wird der Satz: Rumors of Illuminate Sightings are Work of Dissident eingefügt. Die Community sieht darin die Andeutung auf eine mögliche Rückkehr eines altbekannten Gegnertyps: den Illuminates.

