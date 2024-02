Helldivers 2 erreicht neuen Top-Wert bei Spielerzahlen auf Steam: Server laufen voll

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So posten sie das Meme, bei dem ein Mann vor verschlossenem Tor steht und unbedingt hineingelassen werden will oder kreieren ihre eigene Fanart, wie etwa User Luftwaffle , um zu zeigen wie sehr Helldivers 2 unter dem Erfolg „leide“:

Jedoch führte das jetzt zu Serverproblemen: Spieler auf reddit beklagten, dass sie nicht in Helldivers 2 reinkommen. Nun versprechen die Entwickler, dass man bereits an einer Lösung arbeite.

Helldivers 2 ist so beliebt, dass die Server bereits am 2. Wochenende nach Launch überlastet sind und die Spieler Probleme haben, in das Game zu kommen, wie sie auf reddit beklagen. Jedoch arbeiten die Entwickler bereits an einer Lösung.

