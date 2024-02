Helldivers 2: Spieler fürchten, dass sie die galaktische Kampagne verlieren und das nur wegen einer Art von Spielern

In Helldivers 2 läuft die galaktische Kampagne nicht wie gewünscht. Jetzt stellt sich heraus, dass Farmer die Schuld daran haben. Die Community ist sauer und fordert Veränderungen.

Was ist die galaktische Kampagne? Die galaktische Kampagne ist die über allen liegende Mission im Spiel. Es gilt, Planeten in der Galaxis von Gegnern zu befreien. Dafür begeben sich Spieler in Operationen auf Planeten. Jede Operation bestehe aus mehreren Missionen, die den Spielern jeweils Erfahrungspunkte und Requisition geben.

Eine Art von Spielern nutzt dieses System jedoch aus und riskiert damit die ganze galaktische Kampagne.

Farmer sammeln schnell Verluste für Super Earth

Wer riskiert die Kampagne? Auf Reddit hat Nutzer LicensetoIll den Spielern klargemacht, dass Farmer dafür sorgen, dass man die Kampagnen verliert. Die Farmer würden nämlich nach der ersten Mission die Operation abbrechen und somit zwar Erfahrungspunkte und Requisition erhalten, jedoch dafür sorgen, dass die keine Fortschritte bei der Eroberung des Planeten erzielen würden.

Durch die fehlgeschlagene Operation verlieren die Spieler als Gemeinschaft immer mehr Planeten an die Gegner.

Reddit-Nutzer Riker1701NCC bringt das Problem auf den Punkt: „Bis eine legitime Gruppe ihre gesamte Operation abgeschlossen hat, haben die Farmer bereits über 15 Operationen von 3-minütigen Ausrottungsmissionen zurückgesetzt.“

Was sagen die Entwickler dazu? In einem anderen Reddit-Beitrag veröffentlichte der Nutzer Tastrix eine Entwickler-Antwort zu dem Thema. Dabei sagen die Entwickler: „Ja, das Aufgeben nach nur der Hälfte der Operation zählt als Verlust für Super Earth.“

Was sagen die Spieler dazu? Die Spieler sehen hier die Entwickler in der Pflicht, die Belohnungen so zu gestalten, dass Farmer die galaktische Kampagne nicht behindern.

Außerdem haben viele Spieler Schwierigkeiten, die Evakuationen zu schaffen. Sie selbst geben zu, dass Sie viele Operationen auch nicht abschließen – ganz ohne Farm-Intention. Unter dem Beitrag von LicensetoIll sammeln sich die Kommentare:

PhillipJGuy schreibt: „Es sind nicht nur Farmer, ich verliere auch Planeten für uns.“

Darauf antwortet smallfrie32: „Gleiches hier. Extraktionen nach dem Schwierigkeitsgrad ‚Schwer‘ sind verrückt. Wir hatten drei vollständige Panzer, die auf uns gefallen sind, und dann noch eine Karte, auf der die Zivilisten ausgefallen sind und sich an der Tür gedrängt haben. 10 wurden mit einer Robo-Granate getötet.“

Auch Nathanael777 schreibt: „Ehrlich gesagt glaube ich, dass ein Teil des Problems ist, dass Verteidigungskampagnen immer eine Evakuierungsmission beinhalten, die meiner Meinung nach bei weitem der schwierigste Missionstyp im Spiel ist, verschärft durch einige absolut lächerliche Feind-Spawns auf höheren Schwierigkeitsstufen.“

Interessiert euch die galaktische Kampagne oder wollt ihr in eurer Spielzeit einfach das meiste herausholen? Noch bis zum 29. Februar könnt ihr in Helldivers 2 besonders schnell leveln indem ihr ein zeitlich begrenztes Event ausnutzt.