Helldivers 2: Entwickler erklären, ob Farmer wirklich dem Kampf für die Demokratie schaden

Man hilft so nur sich selbst, nicht aber dem Gedanken der Demokratie und Freiheit, der in Helldivers 2 großgeschrieben wird. Es gibt im Spiel noch einige andere Arten, sich unbeliebt zu machen.

Ist nun also alles geklärt? Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn die Aussage von Evil-Bosse vom 23.02.2024 wurde jetzt nämlich korrigiert.

Zunächst war unklar, ob ein solches Verhalten den Helldivers schadet, und den Automatons hilft. Es folgte am 23. Februar 2024 zunächst die Aussage eines Community-Managers namens Evil-Bosse ( via gamesradar.com ). Darin bestätigte er die Sorgen „ehrlicher“ Spieler und schrieb:

Warum ärgert sich die Community über Farmer? Zurzeit läuft in Helldivers 2 die galaktische Kampagne, in denen gegen die Automatons um die Vorherrschaft von Planeten gekämpft wird.

Die Community in Helldivers 2 hat einiges dagegen einzuwenden, dass manche Spieler die Operationen nach einem gewissen Punkt einfach abbrechen. Damit würde man der Offensive der Automatons in die Karten spielen. Die Entwickler haben sich dazu geäußert.

