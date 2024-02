9 versteckte Mechaniken in Helldivers 2, die ihr bestimmt nicht kanntet

Helldivers 2 ist ein lustiges, aber auch herausforderndes Spiel, das wenig von sich erzählt. Während einige Fans ihre Erfahrungen auf dem Schlachtfeld gemacht haben, könntet ihr die eine oder andere versteckte Mechanik verpasst haben. Wir zeigen euch deshalb 9 Dinge, die ihr auf dem Schlachtfeld bestimmt nicht kanntet.

Was sind versteckte Mechaniken? Helldivers 2 verrät außer den Grundkenntnissen aus dem Überlebensparkour des Tutorials nicht viel über Mechaniken, die ihr im Kampf nutzen könnt. Viele können erst nach stundenlangen Einsätzen auf dem Schlachtfeld entdeckt werden und wirken fast schon versteckt. Wir haben deshalb unsere Erfahrungen aus der Redaktion gesammelt und euch in dieser Liste zusammengefasst.

Antennen solo ausrichten

Was ist damit gemeint? In Helldivers 2 gibt es oft Missionen, in denen ihr eine Antennenanlage aktivieren und ausrichten müsst. Ihr geht zum Terminal, aktiviert die Anlage und müsst dann an zwei separaten Punkten die Antenne ausrichten und eure Ausrichtung bestätigen. Das Problem jedoch ist, dass man selbst nicht gut erkennen kann, wann die Antenne richtig ausgerichtet ist, da die Lösung auf dem Terminal draufsteht, das meterweit von euch entfernt ist.

Es gibt aber eine Mechanik, die euch vor allem solo helfen kann, herauszufinden, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist. Während ihr am Ventil dreht und sich die Schüssel ausrichtet, hört aufmerksam zu. Ein markantes Geräusch ertönt, sobald ihr den richtigen Punkt erreicht hab. Solltet ihr den Punkt verlassen, ertönt erneut ein Geräusch. So könnt ihr auch Solo die Mission erledigen, ohne auf die Hilfe von anderen Helldivers angewiesen zu sein.

Hellpods können auch töten

Auch ein landender Helldiver ist tödlich. Nutz dafür einfach euren Hellpod und zielt mit diesem auf gepanzerte Feinde. Solltet ihr richtig landen, könnt ihr Panzer oder sogar Stürmer mit einer Landung außer Gefecht setzen.

Vorratspakete können selbst konsumiert werden

Wie geht das? In Helldivers könnt ihr die Taktikausrüstung „Vorratspaket“ zu euch rufen, doch viele Spieler wissen gar nicht, das man die Vorräte selbst konsumieren kann. Drückt dafür auf PS5 Steuerkreuz unten und auf PC die 5. So seid ihr nicht nur ein starker Supporter, sondern auch ein Helldiver mit vollen Taschen.

Es gibt einen kostenlosen Mörserbeschuss… für Verräter

Wie löse ich ihn aus? Ihr braucht gerade eine bisschen Feuerkraft von oben, doch all eure Taktikausrüstungen sind auf Abklingzeit? Dann haben wir die passende Lösung für euch – verlasst das Missionsgebiet und werdet zum Verräter.

Sollte die Kommandozentrale von Über-Erde merken, dass ihr das Missionsgebiet verlasst, wird ein Mörserbeschuss auf euch losgelassen, dass euch töten will. Seid ihr schnell genug, könnt ihr dem Beschuss entkommen und Gegner damit platt machen. Der Beschuss hält so lange an, bis ihr eliminiert wurdet – nutzt den Trick jedoch nur, wenn ihr solo unterwegs seid, sonst werden eure Mitspieler sauer.

Emotes und Pings – So geht’s

In Helldivers 2 könnt ihr mit euren Teamkameraden kommunizieren, auch ohne ein Headset. Dafür sind Emotes und Pings da. Je nachdem, was ihr nutzen wollt, müsst ihr die richtige Taste drücken.

Für Emotes nutz ihr folgende Taste:

PC: B

PS5: Steuerkreuz links Emotes können in der Waffenkammer unter „Emote“ ausgetauscht werden



Für Pings nutz ihr folgende Taste:

PC: Q

PS5: R1

Feuermodus und Visiere umstellen

Wie geht das? Je nachdem, welche Waffe ihr ausgerüstet habt, könnt ihr auf Mission eure Visiere, Feuermodi und eure Taschenlampe einstellen. Damit habt ihr die Möglichkeit nach euren Wünschen passend ausgerüstet gegen eure Feinde anzutreten. Mit folgenden Tasten geht das:

PC: R gedrückt halten (nicht mit der Waffe zielen)

PS5: Viereck gedrückt halten (nicht mit der Waffe zielen)

Beine der Stürmer attackieren

Wie bremse ich Stürmer aus? Stürmer sind die Panzer der Terminiden. Sie sind kaum aufzuhalten und besitzen kaum Schwachstellen. Um die Stürmer also auszubremsen, solltet ihr mit der Railgun auf ihre Füße zielen. So bremst ihr sie aus und erschafft einen wunden Punkt, den ihr mit eurer Hauptwaffe beschießen könnt.

Säuretitanen mit einem präzisen Schuss vernichten

Wo ist seine Schwachstelle? Säuretitanen sind gigantische Terminiden, die fast unbezwingbar wirken, wäre da nicht ihr Kopf, der ständig speien müsste. Mit einem gezielten Schuss könnt ihr deshalb einen Säuretitan vernichten.

Nutzt dazu die Automatische Kanone oder das Rückstoßfreie Gewehr. Wartet ab, bis der Säuretitan erneut Säure spucken möchte. Wenn er dann seinen Mund aufmacht und speit, schießt ihm in den offenen Mund.

Mit dieser Taktik platzt der Kopf und der Titan ist tot. Beachtet, dass ihr präzise schießen müsst. Oft passiert es das der Winkel falsch ist oder ihr die Hitbox nicht richtig getroffen habt. In diesem Fall hilft nur erneut draufhalten.

Achtet auf die Munition eurer SEAF-Artillerie

Was ist damit gemeint? Die SEAF-Artillerie kann auf verschiedenen Missionen gefunden und von euch beladen werden. Während viele Helldivers die Kanone blind befüllen, solltet ihr aufpassen, welche Patronen ihr in die Artillerie aufladet. Jedes Geschoss hat sein eigenes Design und Funktion.

Es gibt normale Geschosse, Rauchpatronen oder auch Spreng- oder Napalmgeschosse. Mit einem guten Team könnt ihr die Kanone somit optimal beladen, euch XP sichern und zudem noch nützliche Bonus-Unterstützung sichern, die euch im Kampf definitiv nützlich sein wird.

Wir haben in unseren Test festgestellt, dass viele überschüssige Patronen im Umkreis der SEAF-Artillerie zu finden sind. Ihr habt also die Möglichkeit, auszuwählen, was ihr in die Artillerie packt.

Das waren all unsere Tipps und geheimen Mechaniken, die ihr in Helldivers 2 wissen solltet. Habt ihr weitere Dinge, die ihr anderen Helldivern ans Herz legen würdet und nicht sofort im Spiel ersichtlich sind? Lasst es gerne in den Kommentaren erfahren und teilt eure Erfahrungen mit anderen Spielern.

