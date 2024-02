Helldivers 2: Ihr könnt gerade richtig schnell leveln, wenn ihr ein zeitlich begrenztes Event korrekt ausnutzt

Wenn ihr den ganzen Spaß aber nicht nur den Geschützen überlassen wollt, könnt ihr euer Loadout innerhalb des Trupps variieren, den Verlust von etwas Zeit in Kauf nehmen und eigenhändig Blei verteilen. Falls ihr euch fragt, welche Waffen sich dafür am besten eignen, findet ihr auf MeinMMO eine Tier List: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz

Wenn ihr die Geschütze platziert habt, kümmern die sich um das Abschießen der Schiffe. Der YouTuber absolvierte die Mission so auf Stufe 8 problemlos in unter 5 Minuten.

Wie der YouTuber „AvuKamu“ in einem Video zeigt, ist es möglich, diese Schiffe schon vor dem Absetzen der Roboter zu zerstören. Hierfür nimmt am besten der gesamte Trupp drei Geschütze mit, dir ihr jeweils an den Abwurfpunkten platziert.

Wie absolviert ihr die Mission am schnellsten? Während der Mission werden die angreifenden Roboter von einem Drop-Schiff an festen Punkten abgesetzt, ehe sie eure Stellung zu Fuß erreichen.

Was ist das für ein Event? In Helldivers 2 läuft aktuell ein zeitlich begrenztes Event, bei dem die Roboter Planeten der Menschen angreifen und den Frieden und die Demokratie stören. Eure Aufgabe als Helldivers ist es während des Events, diese Planeten zu verteidigen.

