Helldivers 2: Stürmer töten – So besiegt ihr die Kreaturen solo

Wenn ihr aktuell Helldivers 2 spielt, seid ihr bestimmt schon den Stürmern begegnet. Wir zeigen euch, wie ihr die fiese Kreatur bezwingt.

Stürmer (englisch Charger) sind große und gepanzerte Gegner, vor denen ihr euch in Helldivers 2 in Acht nehmen müsst. Besonders brenzlig wird es, wenn sie eine Armee von Add’s haben oder euch mehrere Stürmer angreifen.

Da der Kampf gegen Stürmer vor allem solo eine Herausforderung sein kann, wollen wir euch hier ein paar Wege zeigen, wie ihr die Kreatuen auch im Alleingang besiegt.

Helldivers 2 Announce Trailer PS5 PC Weitere Videos Mehr Videos für dich

3 Wege, Stürmer in Helldivers 2 effektiv zu töten

So tötet ihr Stürmer in Helldivers 2: Um einen Stürmer auszuschalten, gibt es verschiedene Wege, die auf ihre eigene Weise effektiv sind.

Ausweichen, hinter ihn gelangen und die Schwachstelle attackieren

Granaten kochen und unter ihn werfen

Die Panzerung an den Beinen brechen und mit einem Kugelhagel besähen

Außerdem könnt ihr Felsen oder andere Objekte in der Umgebung nutzen, um etwas Zeit zu gewinnen. Lauft dazu lediglich um das jeweilige Objekt herum und kitet den Stürmer, um gegebenenfalls Distanz aufzubauen.

Stürmer über die Schwachstelle töten: Stürmer haben eine Schwachstelle an ihrem Hinterteil, auf der Unterseite des Körpers. Diese Schwachstelle ist nicht gepanzert und besonders empfindlich für eure Angriffe. Das könnt ihr im Kampf ausnutzen.

Die offensichtlichste Methode ist es, seinen stürmischen Angriffen auszuweichen und ihm dann in die Schwachstelle zu schießen, wenn er euch das Hinterteil zugewendet hat. Das ist aber auch die Methode, die sich am meisten in die Länge ziehen kann, da ihr darauf angewiesen seid, seine Angriffe zu kontern.

Alternativ könnt ihr Granaten in euren Händen kochen und unter den Stürmer werfen, wenn dieser langsam auf euch zu läuft. Das ist nicht ganz einfach, weil ihr bei diesem Vorgehen recht unpräzise seid, aber solltet ihr die Granaten gut werfen, explodieren sie an der Schwachstelle und richten merklichen Schaden an.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Helldivers 2: Alle Waffen und wie ihr sie freischaltet von Niko Hernes

Stürmer frontal attackieren: Wenn ihr keine Lust auf das ständige Ausweichen oder Granaten werfen habt und den Stürmer lieber frontal attackiert, als ihm in seine Schwachstelle zu schießen, dann solltet ihr auf ein Vorderbein zielen.

Wenn der Stürmer auf euch zu stapft, sucht euch eines der beiden Vorderbeine aus und beschießt es mit einer Railgun oder mit Anti-Tank-Bewaffnung. Durch euren schweren Beschuss bricht die Panzerung an dem beschossenen Bein und offenbart eine neue Schwachstelle.

Anschließend braucht ihr nur noch mit eurer normalen Bewaffnung auf das ungepanzerte Bein schießen und könnt die Kreatur so im Handumdrehen besiegen, ohne versuchen zu müssen, das Hinterteil zu treffen.

Helldivers 2 kämpft zwar seit dem Release mit Problemen, doch der Koop-Shooter kommt trotzdem bei vielen Spielern gut an. Besonders der Humor des Spiels wird in den Bewertungen auf Steam gefeiert. Bereits am Release-Wochenende konnte Helldivers 2 deshalb auf über 150.000 zeitgleich aktive Spieler ansteigen: Helldivers 2: Neuer Koop-Shooter auf Steam hat 150.000 Spieler, kämpft mit Problemen, begeistert mit Humor