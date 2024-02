27 Jahre nach seinem Release feiert ein echter Kultfilm sein Comeback. Schuld daran ist der Shooter Helldivers 2, der sich klar am filmischen Vorbild orientiert.

Um welchen Film geht es? Helldivers 2 ist derzeit eines der beliebtesten Spiele und hat Schwierigkeiten, mit dem Ansturm der Spieler zurechtzukommen. In seiner Aufmachung und inhaltlichen Ausrichtung erinnert es klar an den Film Starship Troopers. Der Science-Fiction-Film stammt aus dem Jahr 1997, hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.

Inszeniert wurde Starship Troopers von Paul Verhoeven, dem niederländischen Regisseur, der sonst für Filme wie Robocop, Total Recall, Basic Instinct oder Showgirls bekannt ist.

Bei seinem Erscheinen sorgte der Film für einigen Wirbel und wurde in Deutschland sogar auf den Index gesetzt. Grund dafür war die Gewaltdarstellung. Über die Jahre hinweg wurde Starship Troopers zum Kultfilm. Jetzt feiert er ein Comeback und wird wieder von mehr Menschen angesehen. Verantwortlich dafür ist wohl Helldivers 2.

Im Kampf für Freiheit und Demokratie

Was sind die Parallelen? In Starship Troopers geht es um den Kampf der Menschheit gegen alienartige Insektenwesen, sogenannten „Bugs“. Im Rahmen einer groß angelegten Offensive soll deren Planet angegriffen werden.

Schon diese Prämisse dürfte an Helldivers 2 erinnern, wo sich Spieler ebenfalls mit riesigen Insekten anlegen. Der Grundton ist pathetisch, es geht in den Kampf gegen die Aliens, um am Ende den Tag zu retten, und gleichzeitig, die Demokratie.

Schon da zeigt sich der überspitzte Ton, der vor allem Starship Troopers auszeichnet. Der Film wirkt auf den ersten Blick, als würde er das Militär, den Krieg und die Gewalt verherrlichen wollen. Doch alle Elemente darin sind derart überspitzt, dass bei genauerem Hinsehen klar wird, dass es sich hier um eine Satire handelt.

Allein die Rüstungen der Soldaten wirken lächerlich gegen die Bugs. Auch die Begeisterung, mit der die Soldaten wie blind in den Kampf laufen, zeigt, dass hier nicht alles ganz ernst zu nehmen ist. Im Gegenteil wirken die Soldaten mit ihrem Hurra-Patriotismus sogar lächerlich.

Das haben beim Erscheinen des Films aber nicht alle im Publikum verstanden. Der Film fand nur wenig Anklang. Wie bereits erwähnt, wurde er in Deutschland indiziert. Dass die übertriebene Gewalt ebenfalls Teil der Satire ist, spielte für die Bundesprüfstelle damals wohl eine untergeordnete Rolle. Die Indizierung wurde erst 2017 aufgehoben (via schnittberichte.com). Bis dahin konnte man den Film nur stark gekürzt sehen.

Wer aktuell Helldivers 2 spielt, wird sich beim Schauen von Starship Troopers beinahe durchgehend an das Spiel erinnert fühlen. Ähnlich ist der Humor, der sich außerdem an D&D orientiert. Trotzdem kann das Spiel mit genug eigenen Ideen aufwarten. Die Zuschauerzahlen des Films sind auf jeden Fall zuletzt gestiegen, wie dieser Post auf X klarmacht:

So feiert Starship Troopers jetzt noch einmal eine Rückkehr auf die Bildschirme. Hierzulande ist der Film bei Disney Plus zu sehen.

Es mag am Stil von Regisseur Paul Verhoeven liegen, dass so einige seiner Filme beim Erscheinen floppten, sich aber später zu Kultfilmen entwickelten. Beispielweise Showgirls aus dem Jahr 1995. Oder seine Filme sind derart brutal, dass sie hierzulande indiziert wurden. Neben Starship Troopers ist das auch Robocop von 1987 passiert. Hierzu gibt ein aktuelles Spiel, das von MeinMMO-Autor Niko Hernes empfohlen wird.