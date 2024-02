Der Chef von Helldivers 2 rät, noch kein Geld für das Spiel auszugeben – Fans wollen es jetzt erst recht kaufen 

Trailer zur 1. Staffel von The Walking Dead: The Ones Who Live

Somit können wir davon ausgehen, dass sich um das Problem gekümmert wird und vielleicht ein AFK-Timer oder Ähnliches implementiert wird. Dies löst natürlich nur einen kleinen Teil des Server-Problems, da die Menge an Spielern, die Helldivers 2 spielen wollen, weiter steigt. Informationen zum Server-Limit und den Spielerzahlen findet ihr hier: Helldivers 2: Server Status – Was bedeutet die Meldung „Anmelde-Limit erreicht“

Trotz der Serverprobleme ist das Spiel enorm erfolgreich. Das liegt nicht zuletzt an der Haltung und Kommunikation des Teams rund um Pilestedt. Ein großes Problem im Spiel sind aber auch die AFK-Spieler, die die Server im Spiel belasten. Doch dafür wird auch aktiv an einer Lösung gesucht.

In einem Reddit-Post wird die Haltung des CEOs gefeiert. Viele User wollen sich das Spiel nach so einer Aussage extra kaufen.

Als CEO möchte er natürlich, dass das Spiel so profitabel wie möglich wird, doch er selbst wäre traurig, wenn er sein letztes Geld für ein Spiel ausgeben würde und dann in Warteschlangen festhängt.

Helldivers 2 ist ein richtiger Überraschungserfolg und auch in seiner 2. Woche erreicht das Spiel neue Spielerzahlen. Doch das sorgt auch für Probleme, denn die Server kommen mit dem Andrang nicht hinterher und viele Spieler sitzen in Warteschlangen.

