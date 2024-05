FC 24 mit PS Plus kostenlos spielen: 5 Tipps für euren perfekten Start in Ultimate Team

Mit einem PS-Plus-Abo könnt ihr im Mai FC 24 ohne weitere Kosten herunterladen. EA stellt euch auch 8 Monate nach dem offiziellen Release noch genügend Möglichkeiten zur Verfügung, um schnell in Anschluss in Ultimate Team zu finden.

Was ist Ultimate Team? Ultimate Team ist der beliebteste Modus in FC 24. Er bietet euch die Möglichkeit, ein starkes Team nach euren individuellen Vorlieben aufzubauen. Dabei erhaltet ihr Spieler als Karten, die je nach Stärke in Bronze, Silber und Gold aufgeteilt sind.

Dieses Jahr ist der Modus so belohnend wie noch nie. Das bedeutet für euch: Auch wenn ihr jetzt erst einsteigt, könnt ihr in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand ein starkes Team aufbauen.

Dafür müsst ihr lediglich ein paar Dinge beachten. Wir haben die wichtigsten Tipps für euren Start in Ultimate Team zusammengestellt.

5 Tipps für den perfekten Start in Ultimate Team

Was sind die ersten Schritte in Ultimate Team? Startet Ulitmate Team im Hauptmenü und erstellt einen neuen Verein oder loggt euch mit den Daten eures bereits vorhandenen Clubs ein. Ihr werdet dann dazu aufgefordert, euch für eine Nation zu entscheiden, aus der eure ersten Spieler kommen.

Wählt euer bevorzugtes Land aus. Eure Entscheidung hat keine weitreichenden Konsequenzen, denn es gibt eine gute Nachricht: EA belohnt euch zum Start quasi für alles, was ihr tut. Das bedeutet, euer Team wird sich rasch verändern.

Vor allem, wenn ihr die folgenden Tipps berücksichtigt.

1. Tipp: Verdient euch Packs und Spieler in den Zielen

Im Hauptmenü könnt ihr unter der Kategorie „Ziele“ alle Aufgaben einsehen, die ihr erledigen könnt. Diese Aufgaben versprechen euch entweder sofort Packs oder ihr bekommt Erfahrungspunkte, um den neuen Saison-Pass zu leveln.

Dieser verspricht euch Spezialkarten oder Vereinsgegenstände wie Choreografien oder Wappen. Vor allem könnt ihr hier durch das Erreichen gewisser Level Upgrade-Packs sammeln, die euch bessere Spieler garantieren.

Speziell für die Neuankömmlinge, die erst jetzt in Ultimate Team einsteigen, hat EA nochmal spezielle Start-Boni in die Aufgaben gepackt. Damit könnt ihr euch einen soliden Grundstock an sehr guten Karten freischalten:

In den Zielen können alle Neuankömmlinge das Belohnungsprinzip für „Ulimate Team kennenlernen“.

Habt ihr die ersten besseren Packs verdient und geöffnet, könnt ihr eure Truppe mit der ersten stärkeren Goldkarten, vielleicht sogar mit der ein oder anderen Spezialkarte upgraden.

Eventuell ist auch schon die erste Team-of-the-Season-Karte aus der Bundesliga in euren Belohnungen dabei. Dieses Event verspricht die stärksten Spieler des Jahres. Hier haben wir alles Wissenwerte für euch zusammengetragen: Wann kommt welches TOTS? Alle wichtigen Infos zum Event

2. Tipp: Macht euch in den Squad Battles mit der Spielmechanik vertraut.

Um Ziele zu erfüllen, für die ihr Matches absolvieren müsst, empfehlen wir euch am Anfang die Squad Battles. In diesem Offline-Modus tretet ihr gegen die KI an. Ihr könnt vor jedem Spiel auswählen, auf welcher Schwierigkeitsstufe ihr gegen welches Team antreten wollt.

Hier schießt ihr ganz locker eure ersten Tore in FC 24. Außerdem könnt ihr hier in Ruhe die neuen Spielmechaniken testen und euch natürlich auch mit den Stärken eures Teams vertraut machen.

Stichwort Spielmechaniken: Die neuen Playstyles oder das OP-R1-Dribbling sind wohl die größten Neuerungen in FC 24, wie ihr wahrscheinlich schnell feststellen werdet.

Mit jeder absolvierten Partie in Squad Battles klettert ihr in der Rangliste nach oben und könnt euch auf immer bessere Belohnungen freuen. An jedem Sonntag dürft ihr dann eure Rewards einfordern:

In Squad Battles steigt ihr der Rangliste auf und verdient euch damit bessere Belohnungen.

3. Tipp: Tauscht eure überflüssigen Spieler in Squad Building Challenges ein

Die Squad Building Challenges (SBCs) bieten die beste Möglichkeit, eure überflüssigen Karten aus den Packs und Belohnungen gewinnbringend loszuwerden. Die SBCs sind wie die Ziele eine eigene Kategorie im Hauptmenü in Ultimate Team.

Neben täglich wiederholbaren SBCs, die euch Upgrade-Packs bescheren können, findet ihr hier auch einmalige Spieler-SBCs. Die jeweiligen Anforderungen könnt ihr den Beschreibungen entnehmen.

Sollte euch ein Upgrade oder ein Spieler aus den SBCs zusagen, könnt ihr das erforderliche Team aus dem Spielermaterial eures Vereins zusammenstellen und eintauschen:

In den Upgrade-SBCs habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten, um an stärkere Spieler zu kommen.

Es ist allerdings Vorsicht geboten: Die Karten, die ihr eintauscht, sind unwiderruflich aus eurem Verein verschwunden. Nehmt also am besten wirklich nur die Spieler, für die ihr keine Verwendung habt.

4. Tipp: Bringt eure Mannschaft auf volle Team-Chemie

Grundsätzlich könnt ihr eure Mannschaft mit den Karten ausstatten, die ihr am liebsten spielen wollt. Wenn ihr aber das Maximum aus eurem Team herausholen wollt, solltet ihr darauf achten, dass die Spieler auf die volle oder zumindest auf eine hohe Team-Chemie kommen.

Jeder Spieler kann bis zu drei Chemie-Punkte sammeln. Die Chemie einer Karte wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

Nationalität

Liga

Verein

Eine hohe Team-Chemie lohnt sich: Harmonieren eure Mitspieler miteinander, bekommen sie einen Extra-Boost auf ihre Werte.

Habt ihr mit den dazugewonnen Spielern aus den Zielen und Squad Battles eine schlagkräftige Truppe geformt und die Spielmechanik schon etwas verinnerlicht, könnt ihr euch mit anderen Spielern messen, um noch bessere Belohnungen zu erhalten.

5. Tipp: Spielt Rivals und Champions für noch bessere Belohnungen

Division Rivals

Die besten Belohnungen warten in den richtig kompetitiven Modi auf euch. In den Division Rivals tretet ihr gegen echte Gegner an, die sich auf demselben Niveau wie ihr befinden. Da ihr es nun gegen reale Spieler aufnehmt, könnte eine vielversprechende Taktik nicht schaden:

Die zwei beliebtesten Formationen haben wir ausführlich mit allen Anweisungen für euch erklärt.

Die Rivals werden euch sicherlich mehr fordern als die Squad Battles. Lasst euch aber auch von Rückschlägen nicht unterkriegen. Ihr werdet mit der Zeit merken, welche Spielweise euch zu mehr eigenen Toren oder wenigen Gegentoren in FC 24 verhilft.

Mit wachsendem Erfolg in den Rivals qualifiziert ihr euch auf für die Play-Offs der Weekend League.

Champions Weekend League

Die Weekend League ist das spielerische Highlight in Ultimate Team. Unter der Woche könnt ihr euch in den Play-Offs für die Finals qualifizieren. Dafür müsst ihr 4 von 10 Partien für euch entscheiden. Nebenbei winken euch hier weitere Belohnungen.

Sollte euch die Qualifikation habt ihr 20 Matches, um möglichst viele Siege zu holen:

Ähnlich wie in den Squad Battles klettert ihr auch in der Weekend League mit jeder Partie nach oben.

Egal, wie ihr abschneidet, die Teilnahme an der Weekend League wird sich definitiv auszahlen, denn hier warten die besten Packs und die meisten Münzen auf euch.

Wenn ihr alle Tipps beherzigt, werdet ihr sehen, dass eure Mannschaft schnell stärker wird. Nach nicht allzu langer Zeit werdet ihr dann wahrhaftig ein „Ultimate Team“ haben. Wer sich von den Strapazen in Ultimate Team erholen will, dem bietet der Karrieremodus in FC 24 eine willkommene Abwechslung. Als kleine Starthilfe findet ihr hier die besten Talente für die Flügelpositionen.