EA Sports FC 24: Wann kommen die Squad Battles Belohnungen?

In EA Sports FC 24 könnt ihr über den Modus Squad Battles Belohnungen verdienen. Gerade zum Start lohnt sich das. Wann kommen die Rewards?

Wann kommen die Squad Battles Rewards? Nach aktuellem Stand kommen die Squad Battles Rewards in Ultimate Team immer am Sonntag, um ca. 10:05 Uhr. Der aktuelle Wettbewerb endet immer um 10:00 Uhr, dann ist die Wertung abgeschlossen. Die Belohnungen gibt es direkt danach.

Wie verdiene ich Squad Battles Belohnungen? Der aktuelle Wettbewerb läuft immer eine Woche lang. Jedes Spiel, das ihr in Squad Battles spielt, bringt euch Punkte für die Gesamtwertung. Punkte gibt es etwa für Siege, aber auch für Dinge innerhalb des Spiels, wie Tore und Ähnliches.

Insgesamt 32 Spiele pro Woche zählen in die Wertung. Alles, was ihr darüber hinaus in Squad Battles spielt, wird nicht mehr gewertet.

Die finale Rangliste ist dabei dynamisch, das bedeutet: Eure Platzierung orientiert sich am Ende der Woche daran, wie viel Punkte ihr im Vergleich zu anderen Spielern gesammelt habt. Das bedeutet: Wenn ihr beispielsweise freitags auf Rang Gold 1 steht, kann es sein, dass euch bis Sonntag noch jemand überholt und ihr wieder runterrutscht.

Zum Start von EA Sports FC 24 lohnen sich Squad Battles besonders

Warum lohnen sich Squad Battles? In Squad Battles spielt ihr gegen die KI und nicht gegen reale Gegner. Dabei könnt ihr sogar die Schwierigkeit festlegen, wobei es für höhere Stufen auch mehr Punkte gibt.

In jedem Fall sind die Squad Battles aber ein sehr guter Ort, um kurz nach dem Release von EA Sports FC 24 ein wenig Erfahrung mit dem Spiel zu sammeln und sich einige Tricks und Spielzüge anzueignen.

Zudem braucht ihr nicht unbedingt besonders gute Karten im Spiel, um hier zu bestehen, sondern könnt auch gut mit Starter-Teams Belohnungen sammeln, um eure Mannschaft langsam zu verbessern.

Spezielle Aufgaben: Zudem gibt es zahlreiche Aufgaben in den Zielen, die von euch Siege, Tore, erfolgreiche Vorlagen und Ähnliches verlangen. Diese könnt ihr in der Regel auch in Squad Battles abschließen und euch so schnell ein paar Packs sichern, um Verstärkungen für euer Team zu ziehen.

Auch die neuen Evolutions setzen teilweise darauf, dass ihr Matches gewinnt – und das ist je nach Aufgabe auch in Squad Battles möglich. Nutzt den Modus also, um euch Evolutions aufzubauen, wenn das in Rivals noch nicht gelingen will.

Das Evolutions-Feature ist eine der spannendsten Neuerungen in FUT, denn es ermöglicht es euch, Spieler auf Werte hochzuziehen, die sie sonst niemals erreichen würden. Dadurch können einige Karten plötzlich sehr spannend für eure Mannschaft werden, die vorher keine Chance auf einen Platz im Team gehabt hätten.

Ihr wisst noch nicht, welche Karten ihr in Evolutions einsetzen möchtet? Dann schaut hier vorbei: Wir zeigen euch 5 starke Optionen für die Evolutions in EA Sports FC 24.