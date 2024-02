Helldivers 2: 3 Gründe, warum ich die Demokratie und Freiheit lieber allein verteidige

Trotz meiner persönlichen Probleme macht mir der Multiplayer natürlich auch Spaß. Vor allem in schwierigen Missionen ist es allein fast unmöglich zu bestehen. Falls ihr aber auch mal ein atmosphärisches Erlebnis haben und die versteckte Seite von Helldivers 2 entdecken wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, mal auf niedrigen Missionen allein ein Ründchen zu drehen. Wer richtig ausgerüstet sein möchte, der sollte in unsere Tier List reingucken: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz

Dieser Punkt bezieht sich vor allem auf zufällige Mitspieler. Die Koordination ist in zufälligen Lobbies nicht immer perfekt, wodurch viele nervige Situationen entstehen. In einem meiner ersten Games wurde ich durchgehend von den Granaten meiner Teammitglieder getötet. Ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich war, weiß ich nicht, aber der Frust war groß.

Auch die Umgebung sorgt dabei für eine schöne Atmosphäre, die mich teilweise an Filme, wie The Creator oder Rogue One: A Star Wars Story erinnert.

Doch wenn ich allein auf einem dunklen Planeten, nur von Mondlicht und meiner Taschenlampe begleitet, die Terminiden angreife, dann fühle ich mich erinnert an sowas wie Aliens. Allein gegen diese abscheulichen Viecher zu kämpfen, ist die Fantasie einer einsamen Science-Fiction-Geschichte. Bekämpft man die Roboter allein, hat man das Gefühl, man kämpft in der Zukunft gegen Skynet und seine Terminators.

Durch den überraschenden Erfolg des Spiels waren aber auch die Server überlastet und vieles hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Auf der PS5 funktionierte die Mitspieler-Suche nicht immer perfekt, wodurch ich die meiste Zeit allein in Missionen unterwegs war. Und ich war überrascht, wie viel Spaß mir das gemacht hat. 3 Gründe dafür fasse ich euch hier zusammen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to