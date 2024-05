Das Team of the Season Event in EA FC 24 geht mit großen Schritten voran und bringt als nächstes das TOTS der spanischen LaLiga. Wir zeigen euch, welche Spieler dabei sein könnten.

Was ist das LaLiga TOTS? Das LaLiga TOTS besteht aus den besten Spielern der ersten Liga in Spanien aus der bald endenden Saison. Die gewählten Kicker landen im „LaLiga Team of the Season” und kriegen brutal verstärkte Karten.

Wenn ihr wissen wollt, wann welches TOTS erscheint, dann haben wir den TOTS-Zeitplan für euch.

Wann kommt das LaLiga TOTS genau? Das neue Team of the Season der LaLiga erscheint am Freitag, den 17. Mai 2024 um 19:00 Uhr in EA FC 24 Ultimate Team. Damit löst es das noch aktuelle TOTS der Ligue 1 ab.

Die Predictions zum LaLiga TOTS in EA FC 24

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Team of the Season handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler anhand ihrer starken Saisonleistungen einen Platz im jeweiligen TOTS erhalten können.

Bedenkt aber, dass es sich bei den Vorhersagen um keine Garantien handelt. Das finale TOTS könnte sich noch deutlich von den Predictions unterscheiden.

Die Predictions stammen von der FC-Seite futbin:

Torhüter:

TW: Alex Remiro (Real Sociedad)

Verteidiger:

RV: Carvajal (Real Madrid)

IV: Sergio Ramos (Sevilla)

IV: Rüdiger (Real Madrid)

LV: Cancelo (FC Barcelona)

Mittelfeldspieler:

ZM: Gündogan (FC Barcelona)

ZOM: Bellingham (Real Madrid)

RM: Inaki Williams (Athletic Bilbao)

ZM: Valverde (Real Madrid)

Stürmer:

ST: Griezmann (Atletico Madrid)

ST: Vinicius Jr. (Real Madrid)

Ersatzbank:

RV: Yab Couto (FC Girona)

ZDM: Aleix Garcia (FC Girona)

LM: Savio (FC Girona)

ZOM: Isco (Betis Sevilla)

ST: Ante Budimir (Osasuna)

ST: Borja Mayoral (Getafe)

ST: Artem Dovbyk (FC Girona)

So kommt ihr an die neuen Karten: Die neuen und vor allem begehrten Karten des LaLiga Team of the Season sind gar nicht so leicht zu bekommen. Die sicherste Methode sollte die Weekend League sein. Wenn ihr dort gut abschneidet, dann winken euch als Belohnung garantierte TOTS-Karten, die allerdings zufällig sind.

Ansonsten könnt ihr auf „Pack Luck” hoffen und aufgesparte Packs öffnen, oder ihr versucht euer Glück in einer TOTS-SBC (Squad Building Challenge). Garantierte TOTS-SBCs erscheinen regelmäßig. Dort gebt ihr eine Reihe an Karten ab und erhaltet im Gegenzug einen zufälligen TOTS-Spieler.