Ausgerechnet den verhassten Batman-Film gucke ich jedes Jahr, weil er mich immer zum Lachen bringt

Ausgerechnet Thor: Love and Thunder hat das, was mir bei Marvel-Filmen fehlt

Auch seine Geheimbasis wirkt wie die eines Bösewichts in einem Cartoon und das finde ich auch ganz gut. Alles andere am Szenenbild ist aber fürchterlich und kann mit den Burton-Filmen vom Stil her nicht mithalten. Auch die Effekte sind eine Katastrophe, werden durch den humoristischen Ton aber immer gerettet.

Ich genieße das, denn man darf bei all den düsteren Comic-Verfilmungen nicht vergessen, dass es auch alberne Comics gibt und auch Batman hatte früher solche. Neben Joker, Scarecrow und Bane, der in diesem Film auch vorkommt, gab es eben auch Feinde wie den Polka Dot Man oder den Calender Man.

Auch die Gadgets und Kostüme von Batman und Co. sind alles andere als düster. Es gibt die berühmt-berüchtigten Bat-Nippel, man hat integrierte Schlittschuhe und wenn mal was kaputtgeht, dann zieht George Clooney eben seine Bat-Kreditkarte, um alles zu bezahlen.

Der Film wird vor allem für seine albernen Witze und die sehr auf stumpfe Comedy ausgelegten Designs kritisiert. Ich gucke mir den Film trotzdem jedes Jahr an und genieße genau das, was kritisiert wird: das Alberne.

