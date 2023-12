Regisseur Zack Snyder hat endgültig mit DC abgeschlossen – Würde unter einer einzigen Bedingung wieder zurückkehren

Wann erscheint Snyders neuer Film? Am 22. Dezembers erscheint Zack Snyders Sci-Fi-Abenteuer Rebel Moon: Kind des Feuers, auf Netflix. Der 2. Teil mit dem Titel Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin wird dann am 19. April 2024 folgen.

Was ist Batman – Die Rückkehr des Dunklen Ritters? Die Comicreihe stammt von Frank Miller und dreht sich um einen gealterten Batman, der den Fledermausumhang bereits an den Nagel gehangen hat.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach Star-Regisseur Zack Snyder über sein kommendes Sci-Fi-Projekt Rebel Moon und blickte auf seine DC-Zeit zurück.

